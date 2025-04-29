Никакого «прекращения огня»: россия снова атаковала мирные города Украины

Вопреки лживым обещаниям по «прекращению огня», россия продолжает обстрелы мирных населенных пунктов Украины.

В ночь на 29 апреля противник атаковал Украину 100 ударными БПЛА и беспилотниками-имитаторами других типов.

Силы ПВО уничтожили 37 вражеских БПЛА, еще 47 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны, сообщили в Воздушных силах.



В частности, войска врага атаковали Киев дронами. В одном из районов зафиксировано падение обломков, пожар и, по меньшей мере, один человек пострадал, сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

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Мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что, по сообщению медиков, в Деснянском районе есть пострадавшие. Женщине оказывают помощь на месте.

«Вызов медиков в Деснянский район. Предварительно — горит частный дом и автомобили. Экстренные службы направляются на место «, — проинформировал Кличко.

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Впоследствии он добавил, что в результате падения обломков в Деснянском районе сгорело трехэтажное здание базы отдыха. Пострадала одна женщина, которой медики оказали помощь на месте.

В свою очередь, глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что вчера днем российские террористы ударили беспилотниками по селу в Черниговской области и убили пожилого мужчину.



«38-летний односельчанин бросился спасать. Несмотря на опасность. Он сам чудом уцелел — его эвакуировали полицейские. Сегодняшним объектом российского удара стал дом обычного крестьянина, пенсионера» , — написал Чаус.

На Днепропетровщине ночью защитники неба уничтожили 7 БпЛА, отметил руководитель ОВА Сергей Лысак. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие.

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«Вражеская атака привела к трагедии. В Губинисской громаде Самаровского района погибла 12-летняя девочка. Пострадали девочка 6 лет и двое взрослых. Все на амбулаторном лечении», — уточнил Лысак.

Частично разрушены частный дом и хозяйственная постройка. Еще один дом и гараж — повреждены.

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В Славянской громаде Синельниковского района из-за удара БпЛА занялось аграрное предприятие.

Агрессор также ударил по области КАБом. По Никопольщине — бил артиллерией и FPV-дронами. Пострадали Никополь, Марганецкая и Покровская громады.

Ранена 47-летняя женщина. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Повреждена инфраструктура, 2 частных дома, хозяйственная постройка, линия электропередач.

По информации руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова, за сутки оккупанты нанесли 544 удара по 10 населенным пунктам Запорожской области

Поступило 13 сообщений о повреждениях домов, автомобилей, гаражей и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

В Херсонской области в результате обстрелов армией россии уже известно о семи раненых людях за день, сообщают в военных администрациях.

Российские военные также обстреляли Купянск в Харьковской области из артиллерии — был ранен мужчина, он в тяжелом состоянии в больнице, сообщили в облпрокуратуре.



По данным Генштаба, за минувшие сутки на фронте произошло 133 боевых столкновения. Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 80 авиационных ударов, применив 112 управляемых авиационных бомб, 1103 удара дронами-камикадзе, совершил 4296 артиллерийских обстрелов.

В частности, на Покровском направлении агрессор совершил 52 штурмовых и наступательных действия. Враг несет значительные потери личного состава и техники.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.04.25 ориентировочно составили:

- личного состава — около 950 860 (+1060) человек ликвидировано;

- танков — 10 728 (+5) ед.;

- боевых бронированных машин — 22 352 (+14) ед;

- артиллерийских систем — 27 080 (+42) ед;

- автомобильной техники и автоцистерн — 46432 (+140) ед.

Как сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 28 апреля противник атаковал Украину 166 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов. Силы ПВО сбили 40 ударных дронов, 74 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны.

Днем 28 мая российские дроны атаковали Черкасщину. В результате обстрела был поврежден объект газовой инфраструктуры, из-за этого около 117 тысяч потребителей остались без газа.

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