«План Б» для Украины: Киев готов к возможному провалу мирного соглашения Трампа

Если так называемое мирное соглашение, активно продвигаемое президентом США Дональдом Трампом, предусматривающее отказ Киева от оккупированных россией территорий, не будет заключено, Украина готовит свой так называемый «план Б», сообщает Bild.

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По информации издания, для того чтобы не остаться наедине с извечным врагом, Украина активно развивает оборонную промышленность.

В частности, в Украине существенно увеличилось производство ударных дронов-камикадзе: с 600 тысяч штук в 2023 году до 1,5 миллиона в прошлом году. При этом, по прогнозам экспертов, к концу 2025 года это количество может подскочить до трех миллионов.

В Bild отмечают, что это уже ощущается на фронте: если два года назад потери российских военных от украинских БПлА составляли треть всех российских потерь, то сейчас — более трех четвертей.

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Также, по данным западного СМИ, на Украине наращиваются темпы производства тяжелой артиллерии. Так, в 2022 году в Украине вообще не производилось собственных гаубиц, а сейчас ежемесячно сходит с конвейеров двадцать самоходных гаубиц «Богдан». Причем часть 155-мм снарядов к ним тоже собирают в нашей стране.

Как рассказал украинский офицер-артиллерист, сейчас у Вооруженных сил Украины вообще нет проблем с боеприпасами. По его словам, Силы обороны Украины все еще зависят от поставок снарядов из Германии и Франции.

В то же время главной проблемой ВСУ, сообщили в Bild, является дефицит личного состава. На фронте воюют сотни тысяч человек, а чтобы набрать новых добровольцев в возрасте 18−24 лет, правительство удвоило суммы окладов. То есть они получат примерно вдвое больше, чем зарабатывают те, кто был призван ранее в рамках мобилизации.

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Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио заявил, что уже на этой неделе администрация Трампа решит, будет ли она искать пути урегулирования российского вторжения в Украину путем переговоров.

Замечания Рубио прозвучали на следующий день после того, как Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в залах Ватикана, когда оба лидера присутствовали на похоронах Папы Римского Франциска.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как Украина и США отреагировали на перемирие, объявленное Путиным на 9 мая.

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