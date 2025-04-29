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Виктория Бекхэм на огороде напомнила мужу Дэвиду, что он женат на иконе стиля

21:30 29 апреля 2025
Дэвид Бекхэм

На днях эксфутболист Дэвид Бекхэм, который 2 мая будет праздновать 50-летний юбилей, опубликовал милое видео в Instagram, где он собирает белую редис из их огорода, сообщает издание Geo.tv. На видео, снятом Викторией, он, одетый в серую футболку, шорты, носки цвета нюд, белые кроссовки и оранжевую шапку, говорит: «Я думаю, редиска уже готова».

На что Виктория игриво говорит мужу: «Ты хорошо выглядишь». Дэвид в шутку отвечает: «Я хорошо выгляжу? Нет, я выгляжу великолепно».

«Ты же знаешь, что ты женат на иконе стиля, правда?» — добавляет Виктория.

На это Дэвид с улыбкой замечает: «А я? Ты действительно похожа на одну из них».

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Стоит отметить, что Дэвид и Виктория Бекхэм часто делятся милыми моментами жизни в социальных сетях, а иногда даже семейными проблемами.

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