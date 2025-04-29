Обещали противостоять Трампу: на выборах в Канаде победили либералы

В Канаде завершились досрочные парламентские выборы. Прогнозируемую победу одержала «Либеральная партия Канады», а главой правительства остается бывший руководитель центрального банка страны Марк Карни, пишет Sky News.

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В предвыборной кампании он обещал противостоять президенту США Дональду Трампу в торговой войне.

По информации Bloomberg, кандидаты от Либеральной партии были избраны на 155 из 343 мест в парламенте, опережая Консервативную партию со 150 местами.

Либеральная партия во главе с премьер-министром Канады Марком Карни получила 166 мест в Палате общин Канады по результатам досрочных парламентских выборов и заняла первое место.

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В BBC отмечают, что либералы получили достаточно мест в Палате общин, чтобы сформировать правительство в Канаде. Однако им все еще не хватает большинства, которое они хотели бы получить в Палате общин.

Выборы в канадский парламент проходят на фоне торговой войны Дональда Трампа и его угроз аннексировать Канаду, которые президент США повторял в своих соцсетях даже во время голосования.

Стоит отметить, что всего несколько месяцев назад опросы общественного мнения указывали на поражение непопулярной Либеральной партии, находившейся у власти с 2015 года, передает «Радио Свобода».

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В начале года лидер партии и премьер-министр Джастин Трюдо ушел в отставку, и правительство возглавил Карни, в прошлом глава Банка Великобритании. К апрелю либералы, возглавляемые Карни, стали популярнее консерваторов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», недавно в Канаде произошла трагедия — автомобиль въехал в толпу людей .

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