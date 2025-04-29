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Происшествия

Возможны очереди: на одном из пунктов пересечения границы начинается ремонт

18:55 29 апреля 2025
В пункте пересечения границы. Фото dpsu.gov.ua/

На одном из пунктов пропуска на границе с Польшей анонсировали начало ремонтных работ и соответствующее ограничение движения автомобилей.

Согласно информации Государственной таможенной службы, речь идет о пункте пропуска «Устилуг-Зосин» в Волынской области.

Там в период с 30 апреля по 5 июня Служба восстановления и развития инфраструктуры Волынской области будет проводить устройство водоотвода, ограждения, дорожной разметки и монтаж автоматических шлагбаумов.

Соответственно в настоящее время будут частично ограничивать проезд транспортных средств полосами движения пункта пропуска.

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Сообщается, что польская сторона также производит ремонтные работы со своей стороны пункта пропуска. Там ремонтируют стальную пролетную надстройку моста через Западный Буг, производят обновление опор и подъездов к нему.

Справка: через пункт пропуска «Устилуг-Зосин» разрешено движение автомобилей массой до 7,5 тонн и пассажирских автобусов, а также пустых транспортных средств массой более 7,5 тонн (на выезд из Украины).

Ремонтные работы также продолжаются на пункте пропуска «Шегини» — движение транспорта там ограничено до 10 мая.

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Также следует упомянуть, что с февраля Кабмин изменил правила пересечения границы волонтерами.

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