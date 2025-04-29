В Польше перевернулся автобус с украинцами, пострадало много людей

В Польше в ДТП попал автобус с украинцами. Авария произошла недалеко от варшавского аэропорта имени Фридерика Шопена.

На скоростной автомагистрали S2 в сторону аэропорта Шопена водитель автобуса потерял управление на повороте, влетел в ограждение. Автобус опрокинулся на бок и врезался в столб, сообщает RMF24.

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Как пишет издание, сначала автобус междугороднего сообщения, перевозившего 26 человек, среди которых были граждане Украины и Беларуси, перевернулся на сторону на съезде с S2 на S7 возле Пулавской развязки после того, как наехал на энергетический барьер.

Затем на этой же трассе произошла вторая авария. Во время спасательных работ в машину спасателей на скорости врезался грузовик. В результате ранения получили оба водителя.

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По словам репортера RMF FM, всего в больницу попали 17 человек, среди которых есть ребенок. По состоянию на данный момент известно о двух тяжелораненых. Позже представитель Министерства внутренних дел и администрации Яцен Добжинский подтвердил эту информацию.

Напомним, в начале этого года на территории Молдовы перевернулся рейсовый автобус, следовавший из Киева в Кишинев.

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