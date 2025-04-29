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Происшествия

Пытался сжечь ТЦК в Чернигове: СБУ задержала российского агента

19:11 29 апреля 2025
Задержание агента рф в Чернигове. Фото СБУ

Служба безопасности задержала еще четырех приспешников спецслужб рф, которые по заказу врага занимались поджогами в разных регионах Украины. Так, в Чернигове был задержан 41-летний местный житель, ранее привлекавшийся к ответственности за наркоторговлю.

На этот раз «наркодилер» пытался уничтожить админздание ТЦК, собственноручно изготовив «коктейль Молотова» по инструкции российского куратора.

Между тем уже в Харькове была задержана 15-летняя школьница, которая сожгла два служебных внедорожника ВСУ, проходивших техобслуживание после выполнения боевых задач на восточном фронте.

Во Львове «по горячим следам» взяли двух студентов местного техучилища, которые подожгли релейный шкаф сигнальной установки «Укрзализныци».

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Студенты подожгли релейный шкаф. Фото СБУ

Как сообщили в СБУ, во время обысков у фигурантов изъяты легковоспламеняющиеся смеси, которые они использовали для совершения поджогов. Также обнаружены телефоны с подтверждениями работы в пользу рф.

По всем разоблаченным фактам следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

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▪️ ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);
▪️ ч. 1 ст. 114−1 (препятствование законной деятельности ВСУ во время военного положения);
▪️ ч. 2 ст. 194 (преднамеренное повреждение имущества путем поджога, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Все злоумышленники уже находятся под стражей. Им грозит от 10 лет до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что известная журналистка Татьяна Доцяк давала советы подросткам, как не попасть на «крючок» российских спецслужб в стремлении к легкому заработку.

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