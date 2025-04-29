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Шоу-бизнес

Аллу Пугачеву не допускают к музыкальным конкурсам в россии: что произошло

20:05 29 апреля 2025
Алла Пугачева-младшая

Большинство поклонников певицы Аллы Пугачевой знают, что кроме трех родных детей и внуков, у Примадонны также есть двоюродная внучка Алла. Девочка — дочь племянника Пугачевой Влада, который в 2019 году женился на бухгалтерке Гузель.

И вот маленькую Аллу стали «дискриминировать» из-за фамилии и имени, пишет портал «7дней.ru».

Также издание утверждает, что Алла Пугачева-младшая развивает себя как певица, но ее отказываются брать на некоторые музыкальные конкурсы.

«Из-за моего имени и фамилии меня не брали на некоторые конкурсы, я расстраивалась. Но так меня назвал папа, а фамилия — как есть», — передает слова Пугачевой-младшей сайт.

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Чем фамилию и имя пугают кремль, остается только догадываться, но, вероятно, чиновники озабочены тем, чтобы не попасть в передрягу, ведь никто не станет разбираться, какой Алле Пугачевой они помогали — маленькой или «настоящей».

Как известно, Влад женился на Гузель в 2019 году. После смерти брата Пугачева оформила попечительство над Владом, поскольку мужчина стал инвалидом в 29 лет. У него отнялись ноги из-за укола с наркотическим веществом.

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После инцидента Пугачева отправила племянника на лечение от наркомании в Израиль, а по возвращении в Москву мужчина познакомился с Гузель. К моменту их встречи Гузель уже воспитывала сына от предыдущих отношений.

В январе 2025 года невестка Пугачевой сообщала, что Алла Пугачева — младшая «пошла по стопам бабушки», она учится в Московской государственной музыкальной школе. Девочка посещает уроки вокала, а на следующий год родители планируют записать девочку на фортепиано. И вот теперь оказывается, что российские чиновники «подрезают крылья» юному дарованию.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Алла Пугачева обратилась к поклонникам после своего дня рождения.

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