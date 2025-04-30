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Шоу-бизнес

Бен Аффлек хочет поскорее продать дом: но есть условия от Джей Ло

21:31 30 апреля 2025
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Бен Аффлек вышел «в люди» со своим сыном, Сэмюэлем Аффлеком, на шопинг. 52-летнего актера, отца троих детей, сфотографировали за курением сигареты. Сын и папа посетили Ikea в калифорнийском городке Бербанк. Оба были одеты в повседневную одежду, пишет geo.tv.

Бен был одет в синюю рубашку на пуговицах, светлые джинсы и куртку-бомбер, а Сэмюэл — в серые спортивные штаны и черную футболку. Это появление состоялось на фоне спора Бена с Джей Ло о продаже их особняка стоимостью 68 миллионов долларов в Беверли-Хиллз.

Бен и Дженнифер, которые были женаты всего два года, выставили особняк на продажу в июле прошлого года, но еще не нашли покупателя. По данным TMZ, источники сообщили, что актер хочет снизить цену, а певица против.

Журналисты получили информацию от инсайдера: «Дженнифер считает, что они могут получить больше денег за дом, поэтому она хочет оставить цену как есть. Но на рынке недвижимости застой, и он не продается. Бен хочет избавиться от него, потому что их развод завершен, и он хочет разорвать все связи и жить дальше», — объяснил источник позицию Бена Аффлека в этой ситуации.

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Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес преодолела прошлые трудности.

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