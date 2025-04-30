Креативно: популярная певица стала спикером Евровидения от Украины
Подготовка к международному песенному конкурсу Евровидение-2025, который в этом году пройдет в Базеле (Швейцария), вышла на финишную прямую. Уже первого мая туда отправляются представители Украины, группа «Циферблат» с песней Bird of Pray. Стало известно, что спикером Украины на Евровидении-2025 станет певица и участница Евровидения-2024 Jerry Heil. Именно она объявит баллы Национального жюри Украины 17 мая в рамках гранд-финала в Базеле.
На своей странице в социальной сети Jerry Heil выложила небольшой ролик, где поет о своем назначении.
— Еще так креативно никогда не объявляли о спикерах, — прокомментировали сообщение.
Напомним, группа «Циферблат» с песней Bird of Pray выйдет на сцену в первом полуфинале, 13 мая. 15 мая состоится второй полуфинал, а гала-вечер, где станет известным победитель — 17 мая.
Букмекеры обновили свои прогнозы по поводу возможных победителей. Первое место неизменно остается за группой из Швеции. Представители Украины, группа «Циферблат», спустилась на тринадцатое место, их шансы на победу оценивают лишь в один процент.
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