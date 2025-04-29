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Шоу-бизнес

Без своих флагов: организаторы «Евровидения-2025» изменили правила

13:21 29 апреля 2025
Евровидение-2025

Международный песенный конкурс «Евровидение», который в этом году пройдет в Базеле (Швейцария), накануне открытия изменил свои правила. Теперь, следуя им, можно выходить на сцену с флагами своих стран только если они были предоставлены организаторами. Отныне на всех официальных мероприятиях и перед зрителями нельзя появляться с флагом, который участники привезли с собой. Напомним, в этом году в «Евровидении» примут участие 37 стран.

Запрещены любые виды флагов, включая «радужные» и любых сообществ. Также нельзя использовать политические символы. Организаторы подчеркнули, что за нарушение правил команды стран могут подвергнуться санкциям и даже будут исключены из списка конкурсантов. Жесткие правила касаются именно участников «Евровидения». А вот зрителям разрешено использование любых флагов, кроме тех, которые запрещены законами Швейцарии.

— Учитывая, что в Швейцарии немаленькая община россиян, есть опасения, что они могут появиться со своим флагом, — прокомментировал возможность появления отстраненной от «Евровидения» россии ведущий ЖВЛ и «голос» «Евровидения» Тимур Мирошниченко. — Но даже если они и будут, наши «помогут» их убрать.

Украинская группа «Циферблат» выступит на "Евровидении" 13 мая

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Напомним, представители Украины на «Евровидении-2025» группа «Циферблат» выступит в первом полуфинале, 13 мая. Гранд-финал конкурса пройдет 17 мая.

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