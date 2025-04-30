Девам — «Колесо Фортуны» и неожиданные изменения, Рыбам — «Верховная Жрица» и спокойствие: Таро-прогноз на 1 мая

Специалисты в области Восточных гороскопов составили прогноз на текущую неделю, а тарологи рассказали о прогнозе карт на 1 мая 2025 года. Этот день обещает многим людям новые возможности и неожиданные повороты судьбы, пишет slovofraza.com.

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Козерог — Отшельник

Уединение и размышления помогут восстановить силы и мысли. Отключите телефон, займитесь любимым делом на природе или почитайте. Это принесет гармонию и новые идеи.

Водолей — Башня

Будьте внимательны в словах и поступках, избегайте конфликтов из-за ревности. Не поддавайтесь импульсам, будьте гибкими к изменениям, чтобы сохранить контроль.

Рыбы — Верховная Жрица

Возможны рабочие трудности с начальством. Сохраняйте спокойствие, действуйте с достоинством, доверьтесь интуиции и избегайте споров. Терпение поможет разрешить конфликты.

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Овен — Дама Денариев

Эмоционально непростой день из-за чужих правил. Спокойно обозначьте личные границы, вспомните о приоритетах и не позволяйте вмешиваться в решения. Проявите зрелость и уважение.

Телец — Солнце

Радостный и легкий день, насладитесь мелочами. Отпустите тревоги, сосредоточьтесь на настоящем и сохраняйте позитивный настрой. Гармония с близкими и хорошее самочувствие будут рядом.

Близнецы — Рыцарь Мечей

Динамичный день в работе, сосредоточьтесь на главном. Действуйте решительно, не забывая о деталях. Ум и дисциплина помогут справиться с задачами. Избегайте споров и резкости.

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Рак — Двойка Денариев

Умиротворение в семейных делах. Посвятите день дому и близким, не контролируйте всё. Гармония в личном пространстве наполнит жизненными силами. Наслаждайтесь мелочами.

Лев — Воздержание

Займитесь здоровьем и образом жизни. Начните спортивные занятия или избавьтесь от вредных привычек. Будьте умеренны в общении, сохраняйте спокойствие и заботьтесь о себе.

Дева — Колесо Фортуны

Благоприятные и неожиданные изменения, особенно в финансах и любви. Будьте открыты флирту и вниманию. Судьба благоволит, верьте в удачу и не бойтесь рисковать в чувствах.

Весы — Мир

Гармоничный день без сюрпризов — отличное время для подведения итогов. День пройдет по плану, наслаждайтесь покоем и оцените свои достижения. Доверяйте себе, всё сложится благополучно.

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Скорпион — Правосудие

Будьте внимательны к поступкам и окружению. Проявите честность и объективность, избегайте негативного влияния. Сосредоточьтесь на позитиве и наведите порядок в делах и мыслях.

Стрелец — Семёрка Жезлов

Энергичный и бодрый день. Ничто не собьет вас с курса. Действуйте активно и уверенно. Ваша внутренняя сила вдохновит окружающих. Делитесь позитивом.

Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи составили финансовый гороскоп с 28 апреля до 4 мая для всех знаков зодиака.

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