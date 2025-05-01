Прошлой весной и летом огромные тканевые цветы-броши украшали футболки и платья. А в нынешнем сезоне такой декор можно будет увидеть повсеместно на сумках. И это может быть не один цветок, а целый букет.

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«Много цветов не бывает» — такой фешн-девиз весны и лета — 2025.

Цветочный декор на сумках не случаен. Он словно продолжение тенденции украшать сумки подвесками, которая по-прежнему набирает обороты.

Какие же цветы в моде? Прекрасная идея — декорировать сумку цветами, которые выглядят как живые. Это могут быть чайная роза, пион, букетик ландышей, фиалок или незабудок.

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Также великолепно смотрятся на сумке фантазийные цветы в оттенках, которых не существует в природе. Это может быть, скажем, синяя роза.

Очень эффектно смотрится цветок на сумке из той же ткани, что и скранч (тканевая широкая резинка) в ваших волосах — например, из шелка в оттенке сливочного масла, который сейчас на пике популярности, либо из лилового бархата.

На черной и коричневой сумке очень красиво смотрится желтая роза, на белой — небесно-голубая, на темно-зеленой — в оттенке бордо.

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Напомним о платке на сумке — тренде 2025 года. Этот секрет декорирования многим понравится.

Фото из альбома Ольги Сметанской

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