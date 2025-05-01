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«Не хочу иметь своего ребенка»: признание популярной певицы вызвало шквал возмущения в сети

17:53 1 мая 2025
Злата Огневич

Популярная певица Злата Огневич, у которой россияне украли песню, откровенно призналась в нежелании рожать ребенка. Об этом артистка рассказала в проекте «Маричка». По словам Златы, сейчас она еще не готова к такому решению. Даже некоторое время рассматривала возможность усыновления. Но для этого, считает Огневич, нужно иметь пару, чтобы у ребенка были отец и мать.

— Я хочу родить ребенка, но не так, чтобы сильно, — призналась Злата. — У меня пока этот гештальт закрыт племянником. Пока я не хочу иметь своего ребенка, у меня нет этого настоящего желания.

Огневич поделилась с ведущей Маричкой Падалко мыслями по поводу мужчины рядом.

— Зачем мне мужчина? — спросила Злата. — У меня есть автомобиль, квартира, профессия, интеллект. Ты мне для чего? Только для секса? Есть много способов найти себе мужчину для секса…

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Откровенные признания Златы вызвали негодование в сети. Особенно те, которые касались нежелания рожать ребенка.

«Я глубоко убеждена, что рожать ребенка нужно только тогда, когда ты искренне желаешь, — ответила певица на упреки в социальной сети. — А не тогда, когда на тебя давят родители, общество, семья… В гневных комментариях женщины и мужчины только выливают свои комплексы. Хочу поддержать тех женщин, кто тоже не готов заводить семью, рожать ребенка. Это совершенно нормально. Я вас поддерживаю. Не любая женщина создана для семьи. У нас одна жизнь, и проживите ее так, как считаете нужным».

Певица Злата Огневич. Фото Instagram

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что популярный телеведущий в третий раз стал отцом.

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