В самое сердечко: Дантес поразил неожиданным поступком

Популярный певец Владимир Дантес, который поразил признанием, выпустил песню с молодой певицей Dema. Историей их знакомства Владимир поделился на своей странице в социальной сети. Оказалось, что артист случайно попал на пост Дарины — учительницы музыки — о том, что она создала песню, которую «должен исполнить мужчина». Дантес связался с девушкой и предложил ей спеть дуэтом.

ВІДЕО ДНЯ

«Песня, которую должен исполнить мужчина» — это та песня, которой могло не быть, это счастливый случай и то, что цепляет с первой строчки, — презентуя работу сказал Владимир. — Она родилась благодаря TikTok, где я услышал Dema, которая так круто чувствовала каждое слово. Это было именно то, что мне нужно было услышать. И я присоединился".

РЕКЛАМА

По словам Дантеса, песня — о любви, которую уже не вернуть, но которая все еще живет в сердце. Видео на композицию в стиле восьмидесятых сняла режиссер Надежда Сазонова. Поклонники Владимира поблагодарили его за выбор композиции и поддержали творчество Дарины.

«Замечательная песня с невероятной историей создания, — написали в комментариях. — Очень достойный поступок — спеть ее вместе, а не просто купить. Респект Дарине, и отдельное уважение Дантесу за порядочность».

«Владимир, эта песня в самое сердечко, — признались поклонники. — Очень круто вместе исполнили! И девушка молодец, что рискнула. Уверена, что сейчас много «домашних» авторов песен, сидят и кусают локти с мыслями: «…а что, так можно было?»

РЕКЛАМА

«Наслаждаюсь необычным тембром голоса Дарины!!! — поделились впечатлением. — Кажется, что лучше Дантеса эту песню никто бы не исполнил. Респект режиссеру и сценаристу клипа».

Ранее бывшая жена Владимира Дантеса Надя Дорофеева выпустила впечатляющий хит.

276

Читайте нас в Facebook