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Путь Украины в ЕС саботируется: министр иностранных дел Литвы обратился к Венгрии

14:22 2 мая 2025
министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис

ЕС сейчас рассматривает возможность продвижения процесса вступления Молдовы, оставляя Украину позади. Процесс должен базироваться на заслугах страны-кандидата, а не на воле одного государства-члена, заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. Он добавил, что процесс «саботируется и компрометируется» тем, что Венгрия постоянно блокирует заявку Украины на членство, пишет lrt.lt.

«Мы должны говорить не об объединении или разъединении, а о том, как нам следует вернуться к оценке процесса на основе заслуг, — сказал Будрис. — Прогресс Украины на данный момент очевиден, Европейская Комиссия не имеет в этом сомнений. Прогресс Украины должен соответствовать всем условиям для открытия первого блока разделов, а мы не можем этого сделать. И в этом проблема. Вот почему вместе с ЕК мы ищем пути решения этой ситуации. А в нынешних условиях, играясь и адаптируясь к правилам, навязанным нам Венгрией, ну, извините, тогда мы нефункциональны как организация, и мы можем вообще закрыть вопрос расширения как такового».

Министр иностранных дел отметил, что дальнейшее расширение ЕС без Украины невозможно.

«Если в ЕС нет Украины, это означает, что расширения ЕС не будет», — сказал Будрис.

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Молдова и Украина подали заявки на членство в ЕС вскоре после вторжения россии, в начале 2022 года. В прошлом году 27 государств-членов ЕС дали обеим странам зеленый свет на начало переговоров о вступлении.

Ранее сообщалось, что шесть стран призвали ускорить вступление Украины в ЕС.

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