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Деньги

В Украине подешевела капуста, но перспективы урожая вызывают опасения: в чем причина

18:51 1 мая 2025
Фото из открытых источников

«Тенденцию на удешевление», которую начали к Пасхе огурцы, продолжила белокочанная капуста. Она дорожала в течение нескольких месяцев, но в конце апреля 2025 стоимость овоща начала довольно ощутимо падать.

Об этом пишет EastFruit.

По словам аналитиков проекта, снижаемый ценовой тренд участники рынка связывают со стремительным ухудшением качества капусты в хозяйствах в результате длительного хранения.

То есть, дешевеет продукция урожая 2024 года. Специалисты прогнозируют дальнейшее снижение цен в данном сегменте.

Дело в том, что украинским производителям сложно реализовывать свою продукцию, а предложение ранних овощей в хозяйствах нашей страны с каждым днем увеличивается.

Кроме того, несмотря на снижение цен, прошлогодняя капуста в Украине стоит в среднем в 6,4 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

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Еще одной проблемой для аграриев стало то, что ночь с 27 на 28 апреля 2025 принесла садоводам Украины значительные проблемы, сообщают эксперты EastFruit.

Это уже третья волна весенних заморозков, которая, в отличие от предыдущих, захватила также более поздние и устойчивые к холодам сады, в том числе яблоневые и грушевые. Например, в садах, расположенных в низинах, температура воздуха часто падала до минус 5−6 °C, что могло существенно повредить урожай в садах, которые в то время цвели. В то же время в том же регионе на холмах температура могла быть на 3−4 °C выше, что снижало вероятность потерь урожая.

Заморозки могут отрицательно сказаться на качественных параметрах фруктов и снизить их пригодность к длительному хранению. Косточковые культуры, уже отцветшие и сформировавшие завязь, вероятно, перенесли эту волну заморозков без значительных потерь. Зато культуры, которые находились в фазе цветения, могут понести дополнительные потери.

Также сообщается о повреждениях на плантациях земляники садовой.

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Садоводы предостерегают, что третья волна может быть не последней — угроза заморозков на всей территории Украины сохраняется, по меньшей мере, до 17 мая.

По данным Укргидрометцентра, в мае 2025 года возможны кратковременные похолодания, которые могут усугубить ситуацию для садоводов, особенно в центральных и западных регионах. Все это, конечно, сказывается на ожиданиях нового урожая.

Напомним, по мнению экономистов, существенно цены на овощи в Украине начнут падать в конце мая — начале июня, как только появятся первые поступления овощей с открытого грунта с нашей территории.

Иллюстративное фото Адресc

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