Рыбам — «Король Мечей», Стрельцам — «Императрица», а Близнецам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 2 мая

По мнению мольфара Макса Гордеева, в мае некоторые знаки зодиака ощутят себя на пороге большой трансформации.



Как именно трансформация начнет проявляться завтра, во второй день месяца, говорится в прогнозе по результатам расклада карт Таро, пишет сайт с гороскопами.

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Овен — «Сила»

Овнам стоит полагаться только на себя и не обижаться на окружающую среду, которая не готова предложить поддержку.

Советы карт — Старайтесь не вступать в напряженные диалоги и сосредоточьтесь на собственных приоритетах.

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Телец — «Умеренность»

Тельцам следует воздержаться от деловых встреч, переговоров и принятия серьезных решений. Лучше обратите внимание на внутренние процессы, работу над собой и здоровье.

Советы карт — Следует сохранять баланс между желаниями и возможностями.

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Близнецы — «Солнце»

Для Близнецов день будет ярким, успешным, но возможно переутомление. Будьте внимательны к своему телу.

Советы карт — Даже мелкие радости помогут сохранить положительное настроение на весь день.

Рак — «Страшный Суд»

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Для Раков завтра станет поворотной точкой, особенно в вопросах личной жизни. Следует проявить активность, завтра для этого будет особенно удачное время.

Советы карт — Возможны новости из прошлого, которые напомнят о незавершенных делах.

Лев — «Двойка Жезлов»

Львам нужно составить план, обозначить цели и двигаться вперед.

Советы карт — Будьте дипломатичным, но не молчаливым — конструктивный диалог поможет разрядить обстановку.

Дева — «Семерка Жезлов»

Девам нужно отстаивать свои взгляды и позиции, особенно в незнакомой обстановке.

Советы карт — Вашими главными союзниками должны быть уверенность и спокойствие.

Весы — «Десятка Жезлов»

Весам необходимо сделать паузу и пересмотреть свой ритм жизни. Особое внимание следует уделить своему здоровью.

Советы карт — нужно разгрузить свой день от лишних обязанностей, иногда отдых важнее, чем очередная победа.

Скорпион — «Шут»

Скорпионам стоит позволить себе быть спонтанными. Уделите время партнеру или отправляйтесь на свидание, если вы свободны.

Советы карт — Подходите ко всему с юмором, и любые сложности покажутся незначительными.

Стрелец — «Императрица»

Стрельцы на пороге приятных перемен в домашней среде. Возможно, вы решите заняться интерьером, обновить гардероб или просто навести порядок.

Советы карт — Не бойтесь баловать себя и близких — это создаст атмосферу тепла и радости.

Козерог — «Мир»

Козерогов ожидает день достижений и гармонии. Это прекрасное время для реализации идей, завершения проектов и обсуждения важных вопросов.

Советы карт — Не стоит бояться быть активным — судьба на вашей стороне.

Водолей — «Паж Жезлов»

Водолеев ждет насыщенный день, полный дел и встреч. Ваша энергия будет нужна, но важно правильно ее распределить, чтобы не перегореть.

Совет карт — Уверенное поведение и целеустремленность помогут вам выдержать темп и не потерять фокус своих действий.

Рыбы — «Король Мечей»

Рыбам завтра следует проявить максимальную серьезность в любых обсуждениях и переговорах. Вам следует включить логику, хладнокровие и способность принимать решения без лишних эмоций.

Советы карт- важно заложить фундамент для долгосрочных изменений.

Напомним, ранее астролог Екатерина Соловьева рассказала, кому обязательно повезет до 20 мая.

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