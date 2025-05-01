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Политика

Приравнял Трампа к путину: Валентин Гладких о том, как Петр Порошенко снова подыграл кремлю

18:06 1 мая 2025
Петр Порошенко

Петр Порошенко во время конгресса Европейской народной партии публично приравнял президента США Дональда Трампа к путину. Тем самым политик навредил стратегическим интересам Украины при подписании важного двустороннего соглашения. Об этом заявил политический эксперт Валентин Гладких.

Так, эксперт отметил, что, пока Украина старается добыть максимально выгодные условия в сотрудничестве с США как в сфере экономики, так и безопасности, Петр Порошенко делает все возможное, чтобы это сотрудничество сорвать.

«Перед поездкой на майские к сыновьям-уклонистам, которые скрываются от мобилизации в Лондоне, политик заехал сфотографироваться на конгресс Европейской народной партии. Там он не придумал ничего другого, как намекнуть, что Трамп на самом деле — это тот же путин. Потому что, по словам Порошенко, так же, как путин захватил Крым, Трамп хочет захватить Гренландию и Канаду. И такие заявления пошли в момент подписания важного соглашения между Украиной и США!» — подчеркивает эксперт.

По словам Гладких, таким образом Порошенко сделал подарок путину, приравняв кровавого преступника к президенту страны-союзника.

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«Кремлевскому карлику точно приятно, когда руками украинцев типа Порошенко его отождествляют и сравнивают с лидером США. Вряд ли это приятно нашему стратегическому партнеру, особенно когда сейчас от позиции Америки, в частности, зависит немало в дальнейшей судьбе нашего государства. Фактически Порошенко в очередной раз вредит интересам Украины. В этот раз на международной арене», — отметил политический эксперт.

Валентин Гладких также напомнил, что ровно 10 лет назад, в 2015 году, Порошенко уже попадал в скандал из-за телефонного разговора с путиным, поздравив его с Первомаем словами «Жму руку! Обнимаю!».

«Еще раз напомню, что „Жму руку! Обнимаю!“ в адрес путина обошлось Украине страшной войной и тысячами жизней. Это позорная страница в истории нашего государства. И эту страницу один жадный барыга написал кровью невинных украинских душ. Не простим! Как и не простят тысячи семей, которые хоронят своих сыновей, не в Лондоне, а в украинской земле», — резюмировал эксперт.

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Как сообщалось ранее, Петр Порошенко шантажировал правительство жалобами к еврокомиссарам, чтобы попасть за границу на празднование 39-летия сына Алексея. Так, в начале марта Порошенко обратился к чиновнику Еврокомиссии Оливеру Вергеи с предложением рассмотреть вопрос остановки вступления Украины в ЕС, если его не выпустят за границу 6 марта. Именно в этот день скрывающийся от мобилизации сын Порошенко Алексей праздновал 39 лет в Лондоне.

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