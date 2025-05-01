Может включать новую военную помощь: Украина и США подписали историческое соглашение о полезных ископаемых
Украина и Соединенные Штаты после долгих переговоров 30 апреля заключили соглашение о полезных ископаемых. Стороны называют ее важным шагом по укреплению экономического партнерства между двумя странами. Как сообщает Radio France Internationale, документ предусматривает создание Инвестиционного фонда восстановления, который будет финансироваться в равных долях — 50% каждой стороны.
Подписание соглашения состоялось при участии первого вице-премьер-министра Украины Юлии Свириденко и министра финансов США Скотта Бессента. По словам Бессента, это соглашение является историческим и направлено на ускорение экономического восстановления Украины. Он также подчеркнул, что экономическая безопасность является ключевым элементом национальной безопасности.
На своей странице в Facebook первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что «соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями — они и дальше будут принадлежать Украине. Компании типа „Укрнафты“ или „Энергоатома“ остаются в собственности государства».
Кроме того, как подчеркнула Юлия Свириденко, соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США. Она сообщила, что соглашение соответствует Конституции и не изменяет евроинтеграционный курс.
То есть соглашение гарантирует Украине полный контроль над его природными ресурсами, включая недра и инфраструктуру. Украина сохраняет право собственности на все ресурсы и будет самостоятельно определять, что и где будет добываться. В то же время американские инвесторы получают приоритетный доступ к украинским месторождениям редкоземельных металлов.
Фонд восстановления будет работать по принципу реинвестирования доходов в новые проекты и восстановление экономики Украины в течение первых десяти лет. Кроме того, взносы США могут включать в себя новую военную помощь, например, системы ПВО для Украины. Также сделка предоставляет налоговые гарантии. То есть доходы и взносы Фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине.
Это соглашение также сигнализирует России о приверженности США мирному процессу, основанному на суверенной и преуспевающей Украине. Ни одно государство или лицо, поддерживавшее российскую армию, не будет иметь права инвестировать в восстановление Украины.
В преддверии подписания соглашения источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили CNN, что существуют разные мнения относительно подписания документов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова подписать соглашение, а затем продолжить работу с США над «финализацией» двух «технических документов», которые будут изложены позже. Источник, знакомый с украинской позицией, сообщил, что хотя США предложили подписать все три документа 30 апреля, Украина настаивала на доработке технической стороны.
В то же время источник, знакомый с позицией США, сообщил, что все три документа должны быть подписаны 30 апреля, и что украинцы пытаются пересмотреть условия, которые уже были согласованы в рамках пакета.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время работы над текстом соглашения США хотели закрепить за собой газопровод российского «Газпрома», но на территории Украины такого газопровода нет.100
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