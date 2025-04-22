Фонд Андрея Матюхи поддержал арт-инсталляцию в Киеве

Фонд Андрея Матюхи продолжает поддерживать культурные инициативы в Украине. Одним из недавних проектов, к которому присоединились Андрей Матюха и его команда, стала арт-инсталляция ORIGAMI for UKRAINE на фасаде Музея истории города Киева.

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Эта уникальная композиция из 5000 птиц, созданных из металлизированной бумаги, не только привлекает внимание к искусству, но и имеет важную социальную миссию — сбор средств на закупку медицинского оборудования для Киевского городского центра восстановительного лечения.

Как Фонд Андрея Матюхи присоединился к ORIGAMI for UKRAINE

Проект был торжественно открыт с участием представителей Киева и Брюсселя, дипломатических делегаций. Впервые инициатива появилась в Брюсселе как акт поддержки украинского народа, а затем превратилась в международный проект. Благодаря совместным усилиям партнеров, включая Фонд Андрея Матюхи, уже собрано более 50 000 евро для помощи киевским медицинским учреждениям.

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Символизм и партнерство

В реализации проекта приняли участие Музей истории Киева, городские администрации Киева и Брюсселя, а также Фонд Андрея Матюхи. Особую атмосферу инсталляции создали бумажные птицы, сделанные детьми из Киевского Дворца молодежи — они добавили композиции искренности и эмоциональной глубины.

«Искусство способно передавать веру, сострадание и силу духа. Через такие символические проекты мы не просто говорим о поддержке — мы действуем, объединяя людей вокруг общей цели. Украина не одна. Вместе мы можем лечить не только физические раны, но и душевные. Искусство — это тоже забота», — отмечают представители фонда Андрея Матюхи.

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Инсталляция будет украшать фасад музея, символизируя силу искусства и международное единство.

Как сообщалось ранее, Андрей Матюха передал «Охматдету» ретракторную систему Thompson, что значительно расширяет возможности хирургов при проведении сложных операций.

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