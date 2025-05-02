Мне зашел: известный шеф-повар сменил профессию

Известный шеф-повар, постоянный судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво, который сообщил о гибели друга на войне, на некоторое время сменил профессию. На своей странице в социальной сети Эктор сообщил, что теперь он настоящий путешественник. Напомним, почти месяц шеф-повар находится в Колумбии, откуда он родом и где живет его большая семья.

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Хименес-Браво подробно рассказывает, как он отдыхает вместе с мамой, путешествует по стране и наслаждается местной едой.

- В Колумбии переключился в режим путешественника: минимум планов, максимум впечатлений, — подписал свои фотографии из похода в горы Эктор. — Такой стиль мне зашел.

Шеф-повар рассказал, какой завтрак в Колумбии для него самый вкусный. Это местное блюдо, которое называется тамале.

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Эктор Хименес-Браво показал свой завтрак

— Это самый вкусный завтрак, — признался Эктор.

Подписчики отметили, что на фоне пышной природы Колумбии шеф-повар смотрится очень органично.

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Фото Instsgram Эктора Хименеса-Браво

- Очень органично, Эктор , — написали в комментариях. — Прекрасная гармония с природой своей родной земли.

- Настоящий мексиканец путешественник , — поделились впечатлениями.

- Настоящий следопыт, красивая природа и хорошее настроение , — добавили в сети.

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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Эктор Хименес-Браво отреагировал на террористическую атаку россиян по Кривому Рогу, в результате которой погибли 9 детей .

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