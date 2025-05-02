Счастливчики мая: в последний месяц весны ретроградный Плутон и полнолуние в Скорпионе приведут к успеху три знака зодиака

Астрологи, ранее назвавшие пять знаков зодиака, которым повезет в начале мая, рассказали, какие три знака зодиака будут успешными в течение последнего месяца весны, пишет Ukr.Media.

ВІДЕО ДНЯ

В мае Плутон начнет ретроградное движение в Водолее, Меркурий перейдет в практического Тельца, а в середине месяца нас ждет мощное полнолуние в Скорпионе.

Водолей

Май — ваш месяц преобразования, и Вселенная на вашей стороне. Это время сбросить устаревшие маски и проявить свою глубину, чтобы окружение ощутило вашу настоящую силу. Ретроградный Плутон в вашем знаке изменяет ваше восприятие себя и мира. Вы избавляетесь от мешающих быть собой старых ролей и набираете глубины. Это сложный, но необходимый процесс, который позволит вам защищать свою энергию и изменения будут заметны окружающим.

Телец

Май для вас — время стабильного прогресса и четкой концентрации. Меркурий в вашем знаке сделает ваши мысли более ясными, планы более точными, а голос более уверенным. Вы почувствуете желание выражать идеи четко и осмысленно. Обсуждение с другими поможет сделать ваши планы более реалистичными, давая новые перспективы и целостное видение.

РЕКЛАМА

Скорпион

Май для вас — месяц глубокой трансформации. Ретроградный Плутон запускает эмоциональную перестройку. Полная Луна 12 мая заставит вас осознать, сколько энергии вы тратите на других. Подавленные эмоции выходят наружу, но это позволит переосмыслить свои потребности. Пора отстаивать свои границы и не жертвовать собой ради отношений. Вы важны, и май принесет порядок во все сферы вашей жизни.

Как писали «ФАКТЫ», ранее специалисты по Восточным прогнозам составили прогноз на текущую неделю.

Фото: Pixabay

РЕКЛАМА

5136

Читайте нас в Facebook