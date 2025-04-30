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Гороскоп

В первые дни мая удача ждет эти пять знаков зодиака, если они будут действовать решительно

18:01 30 апреля 2025
Гороскоп на начало мая - Кого ждет удача в первые дни мая

Астрологи, которые ранее составили финансовый гороскоп с 28 апреля до 4 мая, назвали пять знаков зодиака, которых особенно ждет удача в первые дни следующего месяца (с 1 по 4 мая 2025 года), пишет slovofraza.com.

Их ждут благоприятные возможности, внезапные вдохновения и положительные перемены.

Козерог
Козероги укрепят позиции в работе. Сложные ситуации начнут разворачиваться в их пользу. Стоит рассмотреть необычные предложения. Хорошее время для встреч, подписания документов и обсуждения проектов. Вероятны полезные знакомства.

Рыбы
Рыбы ощутят позитивные изменения в эмоциональной и духовной сферах. Отличное время для самовыражения, творчества и общения. Случайность может привести к важным изменениям, а мечты начнут сбываться. Благоприятны поездки и духовные практики, в общении с новыми людьми будет легкость.

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Телец
Тельцы будут в центре внимания в личной и профессиональной сферах. Удачные обстоятельства помогут продвинуть дела. Важный разговор принесет больше, чем ожидается. Финансовая сфера сулит сюрпризы, возможны подарки и похвала. Главное — использовать случайные возможности.

Рак
Ракам судьба готовит важный шанс и несколько теплых встреч. Хорошее время для восстановления отношений и творчества. Следует доверять интуиции при принятии решений. Возможен прогресс в нестандартных делах и неожиданная поддержка.

Весы
Во второй половине недели Весы ощутят вдохновение и баланс. Дела, связанные с обучением и переговорами, пойдут успешно. Удача будет сопутствовать в новых начинаниях. Возможны поездки и приятный финансовый прирост. Главное — сохранять гармонию и быть собой.

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Как писали «ФАКТЫ», ранее специалисты в области Восточных гороскопов составили прогноз на текущую неделю.

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