Пенсия по инвалидности: какой минимальный страховой стаж для нее необходим

В Украине пенсия по инвалидности назначается при полной или частичной потере трудоспособности, если у человека есть необходимый страховой стаж. Условия и порядок назначения регулируются статьей 32 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

ВІДЕО ДНЯ

Основанием для назначения пенсии являются выводы медико-социальной экспертизы (МСЭ), в которых указываются: причина инвалидности; группа инвалидности; дата ее наступления; срок действия.

Право на пенсию зависит от установленной группы инвалидности (I, II, III) и наличия необходимого страхового стажа на момент наступления инвалидности или подачи заявления.

Необходимый страховой стаж составляет:

РЕКЛАМА

- для I группы — от 1 до 10 лет;

- для II и III групп — от 1 до 14 лет.

Если человек достиг пенсионного возраста (согласно статье 26 Закона № 1058-IV), пенсия по инвалидности назначается пожизненно. Размер пенсии зависит от группы инвалидности и составляет: 100% от пенсии по возрасту — для I группы; 90% - для II группы; 50% - для III группы.

Чтобы получить пенсию с даты установления инвалидности, заявление необходимо подать не позднее чем через 3 месяца после вынесения заключения МСЭ. В случае более позднего обращения выплату назначают со дня подачи заявления, а не с момента установления инвалидности.

РЕКЛАМА

Отметим также, что без учета страхового стажа пенсию назначают лицам, ставшим инвалидами во время срочной военной службы, а также лицам, получившим травмы во время Революции Достоинства.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как обжаловать в суде «неправильную» пенсию.

185

Читайте нас в Facebook