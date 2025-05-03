41.16 / 41.78 46.91 / 47.60
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Остановить войну в Украине за 100 дней: Вэнс сделал заявление о мирном решении

15:21 3 мая 2025
Вице-президент США Джей Ди Вэнс

По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, Дональд Трамп хочет в течение следующих 100 дней своего президентства довести «российско-украинский конфликт» до долгосрочного разрешения, «такого, которое не приведет к тому, что каждую неделю с обеих сторон войны будут погибать 5000 человек».

Об этом Вэнс сказал в интервью Fox News. На вопрос о возможных переговорах между россией и Украиной Вэнс ответил: «Первым и необходимым шагом к разрешению российско-украинского конфликта является выдвижение обеими сторонами мирного предложения. И это произошло. Украинцы сказали: „Это то, чего мы хотим“. Россияне сказали: „Это то, чего мы хотим“. Задача дипломатии сейчас состоит в том, чтобы сблизить эти две позиции. Потому что существует очень большая разница между тем, чего хотят россияне, и тем, чего хотят украинцы».

Вэнс заявил, что правительство США будет «упорно работать» в течение следующих 100 дней, чтобы сблизить обе стороны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что путин сохраняет жесткую позицию по одному из условий для прекращения огня.

Читайте также: «Может, до Трампа наконец-то дошло, что он выглядит не очень, когда путин крутит его на конце своего… телефона!» — Сергей Фурса

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
52

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Карты Таро, фото из открытых источников

Таро-прогноз от мольфара на 5 — 11 мая: Ракам — «Паж Пентаклей», Девам — «Императрица», а Козерогам — «Король Мечей»

Карта Таро &quot;Колесо Фортуны&quot;. Фото Тarotguru

Близнецам — «Колесо Фортуны», Рыбам — «Колесница», а Водолеям — «Королева Пентаклей»: Таро-прогноз и советы карт на 4 мая

Счастливая пара. Фото instagram.com/victoriabeckham/

«Моя родственная душа и партнер по танцам на всю жизнь»: Виктория Бекхэм оригинально поздравила Дэвида с днем рождения

тля на листьях

Как избавиться от тли без использования химикатов: эти способы каждому пригодятся

Следующий материал
Новости партнеров
Карта сайта