Остановить войну в Украине за 100 дней: Вэнс сделал заявление о мирном решении

По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, Дональд Трамп хочет в течение следующих 100 дней своего президентства довести «российско-украинский конфликт» до долгосрочного разрешения, «такого, которое не приведет к тому, что каждую неделю с обеих сторон войны будут погибать 5000 человек».

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Об этом Вэнс сказал в интервью Fox News. На вопрос о возможных переговорах между россией и Украиной Вэнс ответил: «Первым и необходимым шагом к разрешению российско-украинского конфликта является выдвижение обеими сторонами мирного предложения. И это произошло. Украинцы сказали: „Это то, чего мы хотим“. Россияне сказали: „Это то, чего мы хотим“. Задача дипломатии сейчас состоит в том, чтобы сблизить эти две позиции. Потому что существует очень большая разница между тем, чего хотят россияне, и тем, чего хотят украинцы».

Вэнс заявил, что правительство США будет «упорно работать» в течение следующих 100 дней, чтобы сблизить обе стороны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что путин сохраняет жесткую позицию по одному из условий для прекращения огня.

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