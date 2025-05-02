Разбирайтесь сами: США выходят из переговорного процесса по войне в Украине

Соединенные Штаты Америки выходят из переговорного процесса по прекращению войны между россией и Украиной.

Такое заявление во время брифинга сделала пресс-секретарь Государственного департамента США Темми Брюс.

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По ее словам, США больше не будут играть роль посредника в переговорах между россией и Украиной, мол, пришло время для прямых переговоров.

«Мы не будем посредниками. Мы не будем больше путешествовать по миру, организуя встречи. Наступил момент, когда именно Украина и россия должны озвучить свои конкретные предложения по завершению войны», — заявила Темми Брюс.

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Прес-секретарь отметила, что президент США Дональд Трамп поддерживает дипломатический путь урегулирования войны, но сейчас результат этого конфликта требует «конкретных идей» от москвы и Киева.

В своей речи Брюс напомнила, что ранее вице-президент Венс давал США 100 дней на подготовку прямых переговоров между россией и Украиной. Он утверждал, что стороны выдвинули свои мирные предложения, и теперь Вашингтон позаботится об их сближении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте подтвердил, что если в ближайшее время не появится четкий путь к миру в Украине, США отойдут от своих посреднических усилий по установлению мира.

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Фото из открытых источников

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