путин сохраняет жесткую позицию по одному из условий для прекращения огня, — СМИ
Диктатор путин настаивает на том, что россия должна взять под контроль четыре региона Украины, которые она не полностью оккупировала, в рамках любого соглашения о прекращении войны, по словам трех людей в москве, знакомых с этим вопросом. Это требование наносит удар по усилиям президента США Дональда Трампа достичь прекращения огня и окончательного прекращения войны на фоне растущего разочарования в Белом доме относительно отсутствия прогресса в переговорах, пишет Вloomberg.
Посланник Трампа Стив Виткофф пытался убедить путина, что россия должна согласиться на прекращение огня, которое остановит боевые действия вдоль нынешней линии фронта. Об этом сообщили лица, знакомые с данным вопросом. По их словам, диктатор сохранил свою максималистскую позицию в отношении территории.
«Мы не комментируем текущие дискуссии, — заявил представитель Совета национальной безопасности США Джеймс Хьюитт. — Мы продолжаем достигать прогресса как с Украиной, так и с россией, чтобы привести этот конфликт к мирному урегулированию».
По словам европейских чиновников, знакомых с ходом переговоров, пока нет никаких ощутимых признаков того, что путин согласился отойти от своих максималистских требований в отношении украинских регионов и принять предложения США о прекращении войны. Чиновники предостерегают, что переговоры продолжаются, и оценки могут измениться. Европейские чиновники считают, что в течение следующих двух недель станет понятнее, смогут ли США договориться с россией и Украиной, решат ли отказаться от переговоров или усилить давление на москву.
Западные чиновники еще в марте предупреждали, что путин вряд ли пойдет на компромисс в достижении своих целей. Администрация Трампа рассматривает экономические стимулы, включая сотрудничество в энергетике и других секторах, как ключевые элементы в попытках убедить путина принять мирное соглашение, сообщало ранее агентство Bloomberg.
Ранее сообщалось, что Трамп уверен, что «спасает» Украину и оказывает ей «большую услугу», правда, эти заявления были до встречи президентов США и Украины в Ватикане.343
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