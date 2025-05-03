В ночь на субботу, 3 мая, в главном поединке вечера боя на ринге Times Square в Нью-Йорке (США) за вакантный пояс чемпиона мира по версии WBA Regular в полусреднем весе (до 66,7 кг) сошлись дебютанты дивизиона — американец Райан Гарсия (24 победы, 20 из них — нокаутом, 2 поражения), добывший сенсационную победу над обидчиком Ломаченко Дэвином Хэйни, и его соотечественник Роландо Ромеро (17 побед, 13 из них — нокаутом, 2 поражения).

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Уже во втором раунде 29-летний Ромеро отправил 26-летнего Маменького сынка, лечившегося от алкогольной зависимости и сделавшего предложение беременной порноактрисе, в нокдаун. Еще несколько трехминуток Гарсия пытался перевернуть ход довольно пассивного боя. Но чем ближе был финальный гонг, тем более явным становилось преимущество его оппонента. В итоге все трое судей отдали победу Ромеро — 115:112, 115:112, 118:109.

Кстати, искусственный интеллект-судья посчитал, что Райан взял только 3 раунда — 117:110 в пользу Ромеро.

Едва ли не единственным, чем запомнился в этот вечер Райан Гарсия, так это тем, что он прибыл на поединок на бэтмобиле (автомобиль Бэтмена, персонажа комиксов и художественных фильмов).

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