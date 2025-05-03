Помогал уничтожать оккупантов и заработал на этом миллионы долларов: в рф новый скандал

Огромные потери у российских оккупантов ведут к тому, что ВПК рф просто не успевает снабжать свои части новой техникой, и те пользуются китайскими мотоциклами для штурмов. Но при этом импорт китайской техники часто оказывается не просто бесполезным, а даже вредным.

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Так, как сообщает СМИ оккупантов «Известия», закупленный для нужд росгвардии комплекс обнаружения и подавления беспилотников «Выжигатель» из Китая, оказался ненужным. На закупку данного оборудования по 9 государственным контрактам были потрачены 820 млн руб. (около 10 млн дол.).

Как утверждают российские пропагандисты, при попытке использовать этот комплекс оказалось, что он не реагировал на украинские дроны, оставляя личный состав незащищенный, и беспилотники спокойно наносили удары. При проведении технической экспертизы выяснилось, что заявленные производителем характеристики не соответствуют техническим требованиям заказчика.

Как результат, было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» против посредника, который осуществлял закупки в интересах компании, которая затем продавала их росгвардии. Посредник заработал на этой операции не менее 210 млн руб. (2,5 млн дол.) на которые его сестра купила элитный дом в Подмосковье.

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Тем временем в рядах ВСУ была замечена 80-летняя пушка, правда сомнительной ценности.

На фото: РЭБ «Выжигатель», фото из соцсетей

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