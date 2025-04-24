«Мотораш» и его четыре опасности для ВСУ: российские оккупанты применяют новую тактику штурмов
Огромные потери россиян в технике и шокирующая правда об их «лучшем в мире» БМП-3, вызвали изменения в тактике штурмовых действий вс рф. Теперь они стараются применять в качестве штурмовиков пехотинцев не на боевой технике или гражданских авто, а на китайских мотоциклах. Об этом пишет военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.
Как отмечает эксперт, такая тактика — во многом вынужденная мера со стороны оккупантов, но она может оказаться неожиданно эффективной, в том числе из-за некоторых ошибок, допущенных при создании обороны ВСУ.
Так, по словам Александра Коваленко, к плюсам моторизированных штурмов или «моторашей» вс рф, можно отнести:
- массовость штурмующих вследствие пренебрежительного отношения командования вс рф к жизням своих солдат;
- доступность мотоциклов, которые в огромном количестве производятся в Китае;
- скорость мотоциклов, что позволяет быстро преодолеть опасное расстояние до какой-то прикрытой точки;
- некоторая защита от FPV-дронов, которая достигается тем самым количеством штурмовиков на мотоциклах (в ряде атак — до 100), и относительно высокая скорость мотоцикла (она хотя и ниже, чем у дрона, но выше, чем у другой применяемой оккупантами техники).
Кроме того, такие штурмы опасны, отмечает эксперт, из-за недостаточной инженерной подготовки позиций Сил обороны Украины. Те же минные поля или хотя бы ряды колючей проволоки сильно усложнили бы действия российских мотоштурмовиков.
«Угроза наметилась. Как она будет разрастаться — увидим», — резюмировал эксперт.
Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай поставляет россии артиллерию.
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