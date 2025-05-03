Жидкое удобрение для герани: после него растение будет цвести пышнее, чем обычно

Герань является неизменным украшением многочисленных балконов и террас. Она не только очень долго и обильно цветет, но за растением легко ухаживать. Главное — своевременная подкормка цветка. Чтобы обеспечить герань всеми необходимыми питательными веществами, можно сделать жидкое удобрение, и ее цветение будет более пышным, чем когда-либо, пишет издание Deccoria.

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Герани нуждаются в азоте, фосфоре и калии, а также многих других элементах (магний, железо, марганец, медь, бор и молибден). Сбалансированное удобрение гарантирует им доступ ко всем питательным веществам в правильных пропорциях.

Герань следует подкармливать один раз в неделю в течение всего периода вегетации. Для этого можно использовать специальные удобрения для герани или предназначенные для цветущих растений. Домашние удобрения, которые может легко приготовить каждый, также отлично подходят для выращивания герани.

Они производятся из простых ингредиентов — воды, одуванчика и базальтовой муки. Одуванчик часто считают обычным сорняком, хотя он является богатым источником витаминов и других ценных для растений питательных веществ, особенно азота, фосфора, калия и железа. Базальтовая мука также содержит ряд необходимых микро- и макроэлементов, таких как магний, кальций, марганец, бор, медь и молибден.

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Собираем около 500 г цветов и листьев одуванчика. Бросьте их в ведро и залейте 5 литрами воды, желательно дождевой. Добавьте 5 столовых ложек базальтовой муки и перемешайте. Оставьте ведро на балконе или в углу сада на 1−2 недели, ежедневно помешивая. Когда раствор перестанет пениться, процедите через сито и разведите в соотношении 1:10 (1 часть удобрения на 10 частей воды).

Полученным таким образом удобрением мы поливаем герань раз в неделю, чтобы она обильно цвела до конца сезона.

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