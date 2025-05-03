«Не от меня зависит»: известная мольфарка рассказала, когда закончится война

Мольфарка Магдалена Мочиовски, ранее отрицавшая смерть диктатора путина, рассказала о своем прогнозе по поводу последующих атак со стороны рф и назвала период, когда, по ее данным, может закончиться по крайней мере горячая фаза войны.



Свои предсказания прорицательница озвучила в комментарии для ТСН.ua.

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«Во-первых я скажу то, что говорила в самом начале войны: мне „идет“ число 4. И это очень часто подчеркиваю. То есть четыре года. Раньше, к сожалению, как бы мне ни хотелось и это от меня не зависит, окончания войны я не вижу. Четыре года с начала полномасштабной войны, то есть речь идет о конце 2026 года по моим прогнозам» , — сказала Магдалена.

Также мольфарка прокомментировала ситуацию, которая ждет украинцев в ближайшее время: спокойные дни будут прерываться более активной фазой войны.

«Враг будет нас обстреливать, будут и затишье перед каждыми переговорами. Враг пытается загнать нас в угол и заставить нас сделать то, на что ни страна, ни наша власть не готовы. Я считаю, что мы будем и дальше стоять на той позиции, на которой стоим сейчас» , — считает провидица.

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По словам мольфарки, ее часто спрашивают о том, возможен ли ядерный удар по Киеву.

«Вижу ли я опасности исключительно для столицы в плане атомного удара, чтобы заставить нашу власть через народ принять соответствующие решения? Я не вижу, чтобы Киеву угрожал атомный удар» , — говорит она.

Но продолжает: «Но обстрелы они, к сожалению, будут продолжаться. В ближайшие месяцы на Украину будет оказываться давление, сильное давление. Будут предприниматься разные меры заставить нас принять те или иные решения. Украина устоит, я всегда это предполагала».

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По мнению Магдалены Мочиовски, путин очень сильно использует нумерологию.

«Все его поступки не являются необдуманными. Каждый его шаг, который он делает против Украины, он это просчитывает с учетом солнцестояния, фазы Луны, числа, даты. Интенсивность массированных обстрелов такой и будет — 4−5 недель. Иногда меньше. К сожалению, полной тишины я не предвижк», — говорит мольфарка, но уточняет, что все же сложно раскрыть «формулу», которой руководствуется путин, учитывая солнцестояние и фазы Луны.

Резюмируя, Мочиовски добавляет, что надеется на то, что «четверка будет конечной» и война или ее активная фаза закончится в 2026 или даже раньше.

Напомним, что предвидение Магдалены, что окончания войны в этом году не будет, подтверждает и секретный документ, полученный разведкой.

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