Лавровый лист в салоне авто: лайфхак от опытных водителей

Автоэксперты, ранее рассказавшие, зачем опытные водители съедают дольку лимона перед дальней дорогой, поведали о полезной привычке класть лавровый лист в машину. Она поможет поддерживать салон автомобиля в лучшем состоянии, пишет Автопилот.

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Так, аромат лаврового листа действует как эффективный натуральный репеллент. Этот запах прекрасно отпугивает назойливых мух, ос и других насекомых, которые так и норовят залететь в салон. Достаточно положить всего несколько листочков в бардачок или просто под сиденье.

Также это поможет эффективно бороться с неприятными запахами. Если в салоне авто появился застоявшийся запах табака, сырости, еды или любые другие нежелательные ароматы, лавровые листья могут помочь их устранить. Они благодаря природным эфирным соединениям нейтрализуют саму причину запаха. Листья нужно уложить в местах с ограниченной циркуляцией воздуха, например, под ковриками или на задней полке под стеклом.

Лавровые листья нужно регулярно менять, примерно раз в 2−3 недели, заменяя старые на свежие. Также не стоит использовать измельченные листья, поскольку они оставляют мелкую пыль, которую потом трудно убрать с поверхностей.

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Как писали «ФАКТЫ», ранее автоэксперты рассказали об ошибках автомобилистов, обычно «убивающих» двигатель машины, а также напомнили, что обычно «убивают» автоматическую коробку передач.

Фото: restservis-plyus.com.ua

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