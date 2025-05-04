Попытка дискредитации не удалась: чешская компания RSE s.r.o. подтвердила финстабильность и продолжает поставки в Украину

Брно / Киев — 3 мая 2025 года — Чешская компания RSE s.r.o., ведущий производитель когенерационных модулей и официальный партнер Caterpillar Energy Solutions и немецкого бренда MWM, опровергла ложную информацию о своем банкротстве и заявила о стабильной работе на европейском и украинском рынках.

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В компании заявили, что стали мишенью целенаправленной дискредитационной кампании, которая включала как юридическую, так и информационную атаку. В апреле неизвестный псевдокредитор подал в чешский суд заявление о банкротстве RSE s.r.o. Уже на следующий день заявление было отозвано, а производство — закрыто. 15 апреля Региональный суд г. Брно признал дело безосновательным (№ KSBR 30 INS 7276/2025), а 24 апреля решение вступило в силу. Все упоминания о деле изъяты из официального судебного реестра Чешской Республики.

В компании назвали инцидент «рейдерской атакой», спланированной недобросовестными конкурентами с российско-белорусскими связями.

«Чешская консалтинговая организация SEVEn адресно распространила среди ряда украинских предприятий сообщение, содержащее искаженные оценки относительно финансового состояния RSE. На наш взгляд, такие действия были призваны подорвать доверие к компании со стороны украинских заказчиков и попытки повлиять на принятие решений в некоторых процедурах публичных закупок. В том числе, по международным правилам, которые сейчас находятся на решающей стадии», — говорится в открытом обращении компании RSE s.r.o.

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В RSE обращают внимание, что SEVEn на своем сайте открыто декларируют сотрудничество с компаниями из РФ и РБ.

«В текущих условиях войны в Украине такая вовлеченность вызывает обоснованные сомнения относительно добросовестности подобных «экспертных оценок», — говорится в открытом обращении.

Контекст: почему это важно для Украины?

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За последние два года RSE s.r.o. изготовила более 200 энергетических модулей для заказчиков в Европе, в частности — в Украине. В марте компания поставила в Харьков пять когенерационных установок мощностью 2,3 МВт каждая, в рамках контракта от 12 февраля 2025 года (№ 30/01). Установки базируются на немецких двигателях MWM и обеспечивают одновременную генерацию тепла и электроэнергии — критически важно для объектов инфраструктуры в условиях обстрелов.

RSE выигрывала тендеры благодаря высокому качеству оборудования, скорости поставок и конкурентным ценам — часто ниже предложений других поставщиков. Это сделало компанию заметным игроком на украинском рынке — и, по словам руководства, вызвало давление со стороны конкурентов, которые не выдерживают честной конкуренции.

Позиция компании

«Мы уверены, что RSE s.r.o. и в дальнейшем будет оставаться надежным партнером для украинских энергетических компаний. Мы работаем открыто, честно и в рамках европейских стандартов. И ни одна грязь нам не помешает выполнять свои обязательства перед украинскими заказчиками», — подчеркнул директор компании Владимир Махновец.

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В компании подчеркивают, что любые попытки дискредитировать RSE или сорвать поставки являются попытками сорвать восстановление энергетической независимости Украины. С начала полномасштабного вторжения Украина стала одним из ключевых направлений работы RSE, и компания намерена сохранять эту ориентацию, расширяя партнерство с муниципалитетами, коммунальными предприятиями и частным бизнесом.

Сигнал для рынка

Аналитики отмечают: ситуация с RSE показала эффективность западных юридических инструментов в противодействии манипуляциям на рынке. Четкая реакция судебной системы Чехии и прозрачная позиция компании создают прецедент для других поставщиков — честные игроки могут и должны защищать себя правовыми методами. Это важно как для украинских энергетиков, которые должны выбирать надежных партнеров, так и для государственных органов, которые формируют политику энергобезопасности.

Ранее известный украинский предприниматель, владелец группы компаний «Текстиль-Контакт» Александр Соколовский заявил, что на его бизнес осуществляется атака из-за того, что он разоблачает коррупцию в оборонных закупках.

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