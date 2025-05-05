Трамп допускает, что мира между Украиной и россией не будет: он назвал причину

Президент США Дональд Трамп признает, что мирное соглашение между Украиной и россией может быть недостижимо из-за глубокой ненависти между двумя сторонами. В интервью NBC News Трамп сказал, что были моменты, когда он был близок к тому, чтобы отказаться от своей посреднической роли.

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«Иногда я близок к этому, и тогда случаются позитивные вещи», — сказал президент США.

Однако он подтвердил, что отступление все еще возможно:

«Что ж, придет время, когда я скажу: «Ладно, продолжайте. Продолжайте быть дураками и продолжайте бороться»

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Хотя он признает, что решение может быть нереалистичным, он все же утверждает, что соглашение может быть «достаточно близким».

«Возможно, это невозможно… Просто, чтобы вы понимали, между президентом Украины Зеленским и президентом россии путиным… и, знаете, также между некоторыми солдатами, между генералами, существует огромная ненависть. Все они упорно воевали в течение трех лет», — сказал Трамп.

Как ранее писали «ФАКТЫ», Генсеку НАТО подтвердили, что США могут выйти из переговоров между рф и Украиной.

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