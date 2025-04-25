«Это не наша война. Мы не начинали эту войну»: Рубио о мирном договоре между рф и Украиной

Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию россии после проведения консультаций. Он добавил, что США сделали все возможное для мира в Украине и будут продолжать это, пока есть путь вперед, пишет thefp.com.

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«Трамп сказал, что надеется, что россия и Украина заключат соглашение на этой неделе. Но я не знаю по поводу конца недели. Надеюсь, мы сможем дойти до чего-нибудь быстро. И не теряю надежды, что сможем что-то сделать, поскольку это ужасная война и она должна закончиться, потому что у нее нет военного решения. У этой войны нет военного конца, — сказал Рубио. — Мы должны быть откровенными. россия не собирается просто пересечь Украину и захватить всю страну. И Украина не собирается отталкивать их обратно до того места, где они были до 2014 года. Я бы сказал, что мы пытаемся понять, какова позиция россии. Мы лучше понимаем это сейчас, потому что фактически разговаривали с ними после трех лет молчания. Какова же украинская позиция? Следует выяснить, находятся ли эти ребята даже в одном районе, ведь они живут по совершенно разным почтовым индексам. Тогда, возможно, нам придется сделать вывод, что они настолько далеки друг от друга, что мир сейчас невозможен».

По мнению Рубио, США сделали все возможное. И будут делать это, пока существует реалистичный путь вперед.

«Если в какой-то момент мы решим, что слишком далеко друг от друга и недостаточно двигаемся, возможно, нам придется перейти к другим приоритетам, потому что в мире происходит много важных вещей. Это не наша война. Мы не начинали эту войну. Мы стараемся помочь всем закончить ее. Возможно, они слишком далеки друг от друга, но я надеюсь, что нет. Мы должны быть оптимистами. Должны быть готовы — как мы и делаем — сделать все возможное, чтобы сблизить обе стороны. Надеюсь, сможем добиться успеха, но, в конце концов, это зависит не от нас. Это зависит от россии и Украины. Они должны принять решение о том, что они хотят сблизиться, а мы должны начать видеть прогресс», — отметил Рубио.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стало известно, при каких условиях путин может отказаться от своих претензий на украинские территории.

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