Сделайте так, и пыль не будет появляться месяцами: украинские блогерши-красавицы привели несколько лайфаков для хозяек

Красавицы-украинки все активнее осваивают Сеть, рассказывая о новых идеях по ведению домохозяйства, чем помогают хозяйкам эффективнее использовать свое время.



В частности, одна из блогерш рассказала, что раньше убирала дома каждый день, но теперь знает способ, благодаря которому пыль не появляется в доме месяцами.

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Для этого она изобрела эффективный раствор для обработки открытых поверхностей. Для его приготовления к 500 мл воды следует добавить 1 столовую ложку глицерина и 2−3 капли йода.

«Глицерин образует на поверхности защитную пленку от пыли, а йод — еще и дезинфицирует», — рассказывает автор видео.

В то же время другая красавица-украинка составила список вещей, которые нужно убирать раз в неделю — в таком случае можно будет избежать «авралов» по части уборки, делая его регулярно, но без спешки. В списке блогерши — постельное белье, полотенца (кухонные хозяйка стирает с добавлением кислородного отбеливателя), выключатели, розетки, пульт к телевизору и кисточки для макияжа (им нужна регулярная дезинфекция). Также в перечне — еженедельный уход за унитазом с использованием мощного чистящего средства.

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Напомним, ранее миловидная блоггерша Диана рассказала, как не стать «героем фильмов Тарантино», пытаясь очистить гранаты, а Памела — как содержать салфетки для уборки на кухне.

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