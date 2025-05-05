Я истощен: известный блогер обратился к сети

Популярный блогер и ведущий Алексей Дурнев, который разделся ради сбора денег, обратился к сети. На своей странице в социальном приложении он откровенно рассказал, какие в нем сейчас бушуют чувства и признался, что испытывает постоянную раздражительность.

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«Я как-то поймал себя на мысли, что возмущаюсь из-за каждой мелочи, — написал Алексей. - Кассирша долго считает сдачу — бесит. Человек не читает мое сообщение первые 15 секунд после отправки — бесит. Солнца нет — бесит, солнце есть — тоже бесит, слепит».

Блогер признался, что ему пришлось работать над отношением к жизни и изобрести механизмы для успокоения.

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«Ведь нервы ничего не меняют, — добавил Дурнев. — Балбесы так и останутся балбесами, облака не разойдутся, если на них дуть или дуться, а мир не развернется к тебе какой-то новой стороной … Фокусироваться надо на вещах, которые только ты в силах изменить. Все остальное — лишние потуги… Я начал просто говорить людям, что у меня плохой день, я истощен, мне надо помолчать или побыть в одиночестве — и это помогло. Как-то и настроение сразу меняется, и люди рядом не думают, что ты токсичный болван».

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Алексей советует всегда искать причину гнева и давать выход недовольству.

«Прострелы, конечно, бывают, — признается блогер. - И люди раздражают, и новости, и погода. Но когда знаешь, как работать с раздражительностью, жизнь становится немного симпатичнее. Оно того стоит».

Подписчики отметили, что Алексей давно не писал длинных постов и поделились впечатлениями.

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«Раздражает все максимально, кроме этого текста и, конечно, фоток», — написала Даша Астафьева.

«Бесит, что не могу понять, почему все бесит», — поделились в комментариях.

«Согласен, — поддержал товарища певец Владимир Дантес. - Проблема в тебе)))) даже в моих проблемах».

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Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что признание популярной певицы вызвало шквал возмущения в сети.

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