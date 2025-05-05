От +10 до +27: синоптик рассказала о «погодных качелях» на 6 мая

Как и обещали синоптики, во вторник, 6 мая, на большей части территории Украины будет дождливая погода.

Синоптик Наталья Диденко пишет, что «пришла новая синоптическая неделя и принесла новую свежую воздушную массу».

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По ее прогнозу, завтра в Украине будет невысокая температура воздуха, в большинстве областей ожидается +10…+17 градусов.

Вместе с тем, на юго-востоке предполагается +20…+25, а в Луганской области до +27 градусов.

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«Дожди из-за деятельности атмосферных фронтов во вторник вероятны практически повсюду, только в юго-восточной части Украины — преимущественно сухо» , — сообщает синоптик.

В Киеве 6 мая прохладно, днем максимально +14 градусов, есть вероятность небольшого дождя или плотных облаков.

Напомним, по прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, в начале мая общий фон температуры будет оставаться не слишком высоким по всей стране.



Фото https://www.facebook.com/tala.didenko

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