Готовьте зонтики и свитера: синоптики дали нерадостный прогноз на неделю с 5 по 11 мая

Как и прогнозировали синоптики, май этого года может запомниться не солнечным теплом и активными огородными работами, а прохладой с обильными дождями. Об этом пишет метеоролог Игорь Кибальчич, оценивая погодные перспективы на ближайшую неделю.

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По его оценке, наиболее прохладная погода ожидается в северо-западных областях и Карпатском регионе, а теплее всего будет в Крыму и на юго-востоке страны.

Понедельник, 5 мая. В большинстве областей пройдут небольшие, иногда умеренные дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью будет +6…+12 °С, днем +17…+23 °С, в западных областях и на северо-востоке +10…+15 °С.

Прогноз на 5 мая. Карты Гидрометцентра

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Вторник, 6 мая. На большей части территории страны пройдет дождливая погода. Исключения будут составлять только крайний юго-восток и Крым. Ночью и утром местами будет слабый туман. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с. Температура воздуха на севере и западе будет от +3 градусов ночью до +13 °С днем. В других регионах страны будет немного теплее — ночью до +13 °С, днем — до +20 °С.

Прогноз на 6 мая. Карты Гидрометцентра

Среда, 7 мая. День пройдет без осадков. Лишь ночью в северных и восточных регионах возможны небольшие осадки и туман. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью составит +7…+12 °С, в северных и западных областях +2…+7 °С; днем +13…+18°С, на крайнем юге и в Крыму +17…+22°С.

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Прогноз на 7 мая. Карты Гидрометцентра

Четверг, 8 мая. Дожди ожидаются ночью в Одесской области и Прикарпатье, днем — в южных и центральных регионах, местами значительные. Ветер преимущественно переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха в северных и западных регионах ночью упадет до +1…+6°С, на поверхности почвы заморозки 0…-3°С; днем +9…+14 °С. В остальных регионах ночью +6…+11 °С, днем +14…+19 °С.

Прогноз на 8 мая. Карты Гидрометцентра

Пятница, 9 мая. Ночью в юго-восточных областях, днем в западных регионах и в Одесской области пройдут дожди, в Карпатах — с мокрым снегом. На остальной территории страны существенных осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять в северных и западных областях +1…+6 °С, на поверхности почвы местами заморозки 0…-3 °С, днем +8…+13 °С. В других регионах страны ночью ожидается +5…+10°С, днем +13…+18°С, в Крыму до +21°С.

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Прогноз на 9 мая. Карты Гидрометцентра

Суббота, 10 мая. В южных, центральных и западных регионах сохраняется неустойчивая и дождливая погода, значительные осадки условны в западной части страны. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью в западных и северных областях +2…+7°С, днем +8…+13°С; в остальных регионах ночью +6…+12 °С, днем +14…+19 °С.

Воскресенье, 11 мая. Дожди охватят большую часть Украины, порой они обещают быть значительными. Сухо должно быть только в северных областях. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью будет +2…+10 °С, днем +13…+18 °С, в западных и центральных областях +8…+13 °С.

Также напомним, что в эти выходные также существует большая вероятность дождей, а на востоке страны — даже заморозков .

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