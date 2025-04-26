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Погода

«Лето помахало нам ручкой»: синоптики рассказали о перемене погоды в выходные дни 26−27 апреля

11:59 26 апреля 2025
Прогноз погоды на 26-27 апреля. Фото Pixabay

Как и прогнозировали синоптики, после жарких дней на этой неделе в Украине резко похолодало.

Синоптик Наталья Диденко изменение погоды связывает с прохождением по территории нашей страны атмосферного фронта, который «тянет» за собой дожди с грозами.

«Днем в субботу, 26 апреля, он будет смещаться на юго-восток, поэтому дожди в дневные часы ожидаются на юге, востоке и в большинстве центральных областей. А вот западная часть и северные области (кроме Сумщины) уже попадут в сухую погоду. Однако, поскольку фронт холодный, то и воздух в его тылу будет холодным. По крайней мене, прохладным», — отмечает специалист.

26 апреля в западных, северных областях, большинстве центральных ожидается понижение температуры воздуха до +12+17 градусов. На юге, в восточных областях и на Днепропетровщине сохранится теплая погода, +20+26 градусов. В столице днем без существенных осадков, похолодает до +12+14 градусов.

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А в воскресенье, 27 апреля, дожди пройдут на Полтавщине, Черкасщине, Днепропетровщине, в Кропивницком с районами, местами в южной части и вечером в восточных областях. На остальной территории Украины в воскресенье осадки маловероятны.

«В ночные часы 27 и 28 апреля на севере, западе и в центре, 28 апреля и на востоке есть вероятность заморозков на почве», — предупреждает Наталья Диденко и добавляет, что на следующей неделе в Украине потеплеет, но не будет так жарко, как раньше. «Лето пока помахало нам ручкой», — шутит синоптик.

Ее коллега Игорь Кибальчич отмечает, что за атмосферным фронтом на территорию страны поступит аномально холодная воздушная масса из Баренцева моря и Финляндии. Как ожидается, холоднее всего будет в период с 26 по 29 апреля включительно.

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Так, сначала холодает на западе и севере, а уже 27 и 28 апреля холодный воздух распространится на большую часть Украины. «Лишь с 30 апреля и первых дней мая постепенно начнет теплеть, хотя общий фон температуры будет оставаться не слишком высоким по всей стране», — добавил метеоролог.

Он прогнозирует, что в ночные и утренние часы 27−29 апреля минимальные показатели температуры предусматриваются в пределах +1…+6 °С, на поверхности почвы во всех регионах прогнозируются заморозки до −1…−6 °С.

В западных (кроме Закарпатья), центральных, северных и восточных областях ожидаются сильные заморозки в воздухе 0…-5 °С. На юге также местами возможны заморозки в воздухе 28 апреля. В дневные часы воздух будет прогреваться до +8…+14 °С, на юге и в западной части +15…+21 °С; 29 и 30 апреля днем ожидается постепенное повышение до +17…+22 °С в большинстве областей.

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Напомним, что на этой неделе Украина была одной из самых жарких стран Европы. Так, 24 апреля в течение дня температура поднималась до +26 градусов.

Фото Pixabay

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