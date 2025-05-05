Работы украинского скульптора Владислава Щербины хранятся в Национальном музее декоративного искусства Украины. После окончания скульптурного отделенич Одесского художественного училища Владислав Иванович работал на фарфоровых заводах в Барановке и Городнице, потом — на Киевском экспериментальном керамико-художественном заводе. В последние годы жизни он творил в маленькой мастерской в одном из живописных районов Киева. На полках стояли сотни фигурок гения. Среди них были и библейские герои, и трипольские мудрецы, и персонажи произведений Апулея, Шекспира, Андерсена, Леси Украинки… Владислава Щербину приглашали работать на знаменитую Севрскую фарфоровую мануфактуру, но из-за возраста он отказался. Владислав Иванович прожил девяносто лет. И работал практически до последних дней. Говорил, что каждый раз, когда приходит в мастерскую и начинает работать, чувствует себя как в раю. Сегодня речь пойдет о его знаменитой серии декоративных скульптур «Українські пісні», которая сейчас хранится в Национальном музее декоративного искусства Украины. В интервью «ФАКТАМ» коллекционер и исследователь истории отечественного фарфора, автор книг Людмила Карпинская-Романюк рассказала о фарфоровом шедевре известного скульптора.

«Для Владислава Щербины творчество было не работой, а образом жизни, в котором не существовало границ между обыденным и художественным»

- Владислав Щербина — один из лучших мастеров украинского фарфора, виртуоз малых скульптурных форм, — говорит Людмила Карпинская-Романюк. — Его творческая манера — это синтез внутреннего переживания, пластической выразительности и эстетической утонченности, которая ощущается в каждом движении и детали. Работал Владислав Щербина очень много. Каждое произведение «вынашивал» месяцами, иногда годами. Для него творчество было не работой, а образом жизни, в котором не существовало границ между обыденным и художественным. Важной частью этого процесса была музыка. Она вдохновляла, становилась источником многочисленных идей. Одним из лучших произведений Владислава Щербины стала серия декоративных скульптур «Українські пісні», созданная в 1980 году. В нее вошли четыре композиции: «Взяв би я бандуру», «Ніч яка місячна», «Ой у вишневому саду» и «Їхав козак за Дунай». Каждая имеет эмоциональный сюжет. В то же время все они формируют целостный цикл, посвященный украинской песне. В каждой работе ритм, мотив, настроение. Скульптуры выполнены из белого фарфора с деликатным золотым декором — надписями названий песен и орнаментами на медальонах подставок. Работы объединены интонационной легкостью и искренностью чувств. Высота работ — 36 — 36,5 сантиметров. Этот шедевр, созданный Владиславом Щербиной, воплощает поэтический образ Украины.

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— Какая композиция ваша любимая?

— Сложно выделить одну. Все они замечательные. «Їхав козак за Дунай» — самая динамичная из всей серии. Скульптор изобразил момент прощания девушки с казаком. В пластике звучит драма расставания. Эта композиция вызывает щемящие эмоции.

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В. Щербина. «Їхав козак за Дунай». Киевский экспериментальный керамико-художественный завод. 1980

«Каждая скульптура в серии воспринимается как визуализированная народная песня — искренняя, теплая и светлая»

— Красота!

- А вот композиция «Ніч яка місячна» (фото в заголовке — Авт.) — по моему мнению, самая лирическая в серии. Скульптура воплощает романтическую сцену: парень несет девушку на руках. Влюбленные как будто растворены в атмосфере теплого звездного вечера. Плавная, мягкая пластика передает легкость движения, а наклоненные друг к другу головы создают ощущение доверия, гармонии и нежности. Белый фарфор как будто усиливает иллюзию лунного сияния, а золотистый декор придает сцене возвышенности. Когда любуешься этим фарфоровым шедевром Владислава Щербины, душа начинает петь.

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— Очень изящная работа! Каждая деталь — воплощение совершенства.

— А вот композиция «Взяв би я бандуру». Пластика статуэтки отличается изяществом контуров и сдержанной, но красноречивой экспрессией.

В. Щербина. «Взяв би я бандуру». Киевский экспериментальный керамико-художественный завод. 1980

Очень красивая и композиция «Ой у вишневому саду». Мы видим влюбленную пару в саду. Образы будто застыли в мягком свете — в пространстве, где счастье присутствует в каждом движении. Композиция говорит языком взглядов и жестов, передавая чувственность и неуловимую трепетность любви. Вишневый сад символизирует нежность и пробуждение надежды. Скульптура воспринимается как визуализированная народная песня — искренняя, теплая и светлая.

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В. Щербина. «Ой у вишневому саду». Киевский экспериментальный керамико-художественный завод. 1980

«Это не просто декоративные образы — это музыка в фарфоре»

— Каждой композицией можно любоваться бесконечно. Вспоминаю свои впечатления от работ в мастерской Владислава Щербины. Многие из них были вдохновлены искусством. В его мастерской была особая атмосфера.

— Все четыре скульптуры серии — «Їхав козак за Дунай», «Ніч яка місячна», «Ой у вишневому саду» и «Взяв би я бандуру» — объединены художественным замыслом, композиционным решением и лирической интонацией. Эта серия — не просто иллюстрация к фольклору, а пластическое воплощение песенной эмоции в изящной скульптурной форме.

В. Щербина. «Українські пісні». Киевский экспериментальный керамико-художественный завод. 1980. Национальный музей декоративного искусства Украины

— Эта серия действительно невероятная! Скульптуры в серии мне напоминают белые мраморные древнегреческие статуи, изображавшие муз. Не так давно ученые обнаружили, что древнегреческие статуи не были исключительно белыми. Например, в декоре одежды использовались краски, однако на мраморе они держатся плохо. Да и времени прошло немало. Кстати, Владислав Щербина увлекался культурой и искусством Древней Греции.

- Интересно. Композиции Владислава Щербины остаются красноречивыми и сегодня — в них чувствуется теплота руки, прикосновение сердца, взгляд талантливой личности, которая всю жизнь оставалась верной своей профессии. Его шедевр «Українські пісні» — это музыка в фарфоре.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с коллекционером Людмилой Карпинской-Романюк о том, что статуэтки украинских фарфористов по мотивам сказок Андерсена — золотая коллекция в мировом искусстве.

Кстати, приглашаем читателей «ФАКТОВ», которые являются ценителями красоты фарфора, в первый в Украине Музей фарфоровых фигур ShvetsMuseum. В коллекции музея вы сможете увидеть лучшие образцы мировых фарфоровых мануфактур. Невероятное фарфоровое путешествие подарит вам немало положительных эмоций и запомнится на всю жизнь!

На фото в заголовке В. Щербина. «Ніч яка місячна». Киевский экспериментальный керамико-художественный завод. 1980

Фото из альбома Людмилы Карпинской-Романюк

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