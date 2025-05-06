путину нужна вся Украина: как прокомментировал Трамп амбиции кремлевского диктатора

россия хочет захватить всю территорию Украины, а не только удерживать уже оккупированные регионы. Такое заявление в своем интервью программе Meet the Press на телеканале NBC сделал президент США Дональд Трамп.

ВІДЕО ДНЯ

На вопрос журналиста относительно того, от каких территорий россии придется отказаться в рамках возможного мирного соглашения, глава Белого дома заявил, что «россия не должна сохранить за собой ни одного оккупированного клочка украинской земли».

«россии пришлось бы отказаться от всей Украины. Ведь то, чего она действительно хочет, — это вся Украина. И если бы я не вмешался, они бы сейчас уже бились за всю страну. россия не заинтересована в той полосе, которую имеет. Она хочет всю Украину. И если бы не я, они бы продолжали наступление», — отметил президент США.

Трамп также не исключил, что подпишет новые санкции против российской федерации. По его словам, это зависит от того, пойдет ли россия в направлении достижения мира.

РЕКЛАМА

«Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы россия и Украина договорились о соглашении. Мы считаем, что мы очень близки и мы спасем многих людей от смерти. Также сэкономим много денег», — сказал он.

Дональд Трамп добавил, что во время его президентства политики из стран Евросоюза якобы неоднократно обращались к нему с просьбой связаться с российским диктатором.

«Потому что владимир путин не отвечал на их телефонные звонки», — подчеркнул президент США.

РЕКЛАМА

При этом Дональд Трамп рассказал, что у него и его советников были в последнее время достаточно «позитивные» дискуссии относительно Украины и россии, передает Reuters.

«У нас были очень хорошие дискуссии о россии и Украине в последние дни», — сказал Трамп.

В то же время на вопрос, планирует ли он встретиться с путиным в Саудовской Аравии во время поездки на Ближний Восток, глава Белого дома сказал, что не думал об этом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несмотря на жесткую риторику, путин, скорее всего, сместил свои глобальные интересы в войне в Украине на краткосрочные цели. Так, приоритетом кремлевского диктатора является сохранение контроля над территориями Украины, оккупированными российскими войсками, и стимулирование экономики страны, которая находится в упадке.

РЕКЛАМА

При этом, согласно информации CNN, изменение риторики путина играет на руку переговорам США относительно мирного соглашения в войне в Украине.

«Я думаю, что он, возможно, размышляет о том, какова реалистичная цель на ближайшую перспективу. Все это действительно зависит от того, что США готовы выложить на стол переговоров, чтобы он мог не просто заявить внутри страны о победе, но и действительно почувствовать, что он достиг чего-то, что стоит значительной паузы. А затем вернуться к борьбе в какой-то момент позже», — заявил высокопоставленный представитель западной разведки.

328

Читайте нас в Facebook