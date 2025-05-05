Сегодня, 5 мая, российские оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. Один человек погиб, еще шесть получили ранения.

Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

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По его словам, под российскими обстрелами сегодня оказались село Новоэкономическое и города Мирноград и Новодонецк.

«Россияне убили одного человека в Новоэкономическом Гродовской громады, ранили трех человек в Мирнограде и еще троих в Новодонецком» , — рассказал он.

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Среди раненых в Новодонецке — 2-летняя девочка и 10-летний мальчик.

Кроме того, сегодня областные власти установили информацию о пяти людях, которых россияне убили вчера во время своих атак.

Отмечается, что в Роге Покровской громады погибли 4 человека от 47 до 68 лет. Еще один погибший вчера — 40-летний житель Мирнограда.

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«В очередной раз призываю всех гражданских, а особенно родителей с детьми: берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!» — призвал Филашкин.

Российские захватчики ежедневно продолжают активно обстреливать населенные пункты Донецкой области из разного вида вооружения.

Так, в ночь на 4 мая оккупанты массированно ударили дронами по Славянску Донецкой области. Попадания были на территорию строительной базы. Россияне выпустили по городу шесть беспилотников типа «Герань-2». Все попадания были на территорию строительной базы в микрорайоне Железнодорожный.

А 26 апреля оккупационная армия нанесла девять ударов — авиабомбами КАБ-250 и дронами — по Константиновке. В результате атаки, по данным полиции, погибли двое мужчин в возрасте 41 и 45 лет, семь человек получили ранения.

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Также россия атаковала колонну автомобилей с людьми, которые эвакуировались из одного из сел под Константиновкой. Оккупанты прицельно били именно по людям, были пострадавшие.

Сегодня ночью враг атаковал Украину баллистикой. Скоростные цели двигались в сторону Сумщины и Черниговщины. По Конотопу Сумской области россияне били дронами-камикадзе и баллистикой, причем с определенными интервалами с целью нанести больше ущерба в результате комбинированного обстрела.

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