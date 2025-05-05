Враг атаковал Украину баллистикой, а москву навестили неизвестные дроны

В ночь на понедельник, 5 мая, российские захватчики нанесли по территории Украины ракетный удар. Фиксировалось движение скоростной воздушной цели противника на фоне продолжающейся дроновой атаки.

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Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

В два ночи военные информировали об угрозе применения врагом баллистического вооружения с севера.

За несколько минут до этого в столице и Киевской области, а также в некоторых других регионах объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.

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«Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет» , — говорилось в заявлении Киевской городской военной администрации (КМВА).

Жителей призвали немедленно двигаться к укрытиям и оставаться там до тревоги.

Впоследствии в Воздушных силах сообщили о фиксации движения скоростной цели из курской области (рф) в сторону Сумской/Черниговской областей.

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«Скоростная на Сумщину/Черниговщину», — добавили военные в 02:08.

Утром стало известно, что оккупанты били ночью по Конотопу Сумской области дронами-камикадзе и баллистикой, причем с определенными интервалами с целью нанести больше вреда в результате комбинированного обстрела.

Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин.

Мэр рассказал, что в Конотопе, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Однако в городе фиксируются разрушения. Мэр отметил, что «атака была комбинированной с применением более десятка „Шахедов“ и двух баллистических ракет». Также городской голова обратил внимание, что российские террористы «били с интервалами намеренно, чтобы нанести больше вреда, чтобы убить спасателей и медиков», назвав захватчиков «циничными чудовищами».

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«В результате вражеского удара уничтожен объект инфраструктуры нашего города… И самое главное, что без пострадавших и погибших» , — сообщил Семенихин.

Впоследствии он добавил, что с утра будет работать выездной штаб по ликвидации последствий «прилетов».

«Все, у кого жилье получило повреждение — сможете обратиться за помощью». — рассказал городской голова.

Снова неспокойно было и на Херсонщине, где во время обстрела один человек погиб, еще семь человек — получили ранения.

«Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, активизовали удары и по сельскохозяйственной; по жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили 2 многоэтажки и 4 частных домов. Также агрессоры повредили вышку сотовой связи, хозяйственное сооружение и частные автомобили», — рассказал руководитель.

Бил враг и по Днепропетровщине — ночью и утром применял РСЗО «Град», тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе для ударов по Марганецкой, Мировской, Покровской общинам и по городу Никополь.

«Загорелись гараж и легковушка. Погибших и пострадавших нет» , — доложили в ОВА.

А по городам и селам Запорожской области россияне на протяжении суток нанесли 449 ударов с разного вооружения, сообщили в Запорожской ОВА. Двое мужчин получили ранения при обстреле города Орехов.

В то же время неспокойной была ночь и «на болотах». В подмосковье (рф) в ночь на 5 мая были слышны взрывы. В подольском городском округе работала ПВО из-за фиксации беспилотников, якобы двигавшихся в сторону столицы страны-агрессора.

Об этом сообщил мэр москвы сергей собянин.

По его словам, военными якобы была «отбита атака четырех беспилотников, летевших на москву».

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — рассказал Собянин.

Он добавил, что на месте происшествия продолжается работа специалистов экстренных служб.

Заметим, перед тем росмедиа сообщали об объявлении «Росавиацией» плана «Ковёр» в московском аэропорту «Внуково».

«Предварительно из-за угрозы атаки БПЛА. Жители Подольска сообщают в домашних чатах о шести взрывах над городом и работе ПВО», — пишут российские медиа.

Движение самолетов в Подмосковье на момент введения плана «Ковер»

Отметим, что план «Ковёр» предусматривает запрет на прием и отправку рейсов на территории аэропорта.

Позже российские Telegram-каналы сообщили, что «Росавиация» также приостановила работу московского аэропорта «Домодедово». Это объясняется намерениями «обеспечить меры безопасности».

Также напомним, что накануне «неизвестные» дроны проложили новый для себя маршрут из Украины, атаковав Новороссийск и спровоцировав пожары.

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