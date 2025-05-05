Выглядела потрясающе: Кейт Миддлтон приняла участие в праздничном параде по случаю Дня победы

Сегодня, 5 мая, через несколько дней после того, как принц Гарри выступил на телеканале BBC и получил за свою болтовню обвинение в газлайтинге, в Великобритании состоялись памятные мероприятия по случаю победы союзников во Второй мировой войне.

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Об этом пишет Daily Mail.

43-летняя Кейт присоединилась к своему мужу принцу Уильяму и детям Джорджа, Шарлотты и Луи.

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Король Чарльз и королева Камилла также наблюдали за торжествами по случаю окончания Второй мировой войны в Европе.

«Мама троих детей Кейт сияла в „ягодном ансамбле“, надев свое любимое плиссированное платье-пальто от Emilia Wickstead, а шляпка Sean Barrett с бантом, бежевыми острыми челноками Gianvito Rossi 105 и серьгами» , — пишет автор статьи.

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Будущая королева пришла на парад, чтобы воздать честь глубоким родственным связям со своей стороны семьи — ее деда по отцовской линии Питера Миддлтона, служившего летчиком истребителем во время Второй мировой войны.

Во время наблюдения за военным парадом Кейт сидела на трибунах со своей дочерью принцессой Шарлоттой, недавно отпраздновавшей свое 10-летие.

Также Кейт живо общалась со 101-летним Бернардом Морганом, послом Королевского британского легиона, являвшимся самым молодым сержантом Королевских ВВС во время высадки союзников в Бретани.

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Впоследствии к ним присоединились 11-летний принц Джордж и семилетний принц Луи, который помог своему отцу принцу Уильяму выглядеть аккуратно, почистив его мундир на специально построенном помосте у мемориала королеве Виктории возле Букингемского дворца.

Напомним, что на днях принц Гарри шокировал британцев высказыванием своего отца.



Фото: Jonathan Brandy PA Wire

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