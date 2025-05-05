Принца Гарри обвинили в газлайтинге: о чем именно идет речь

Интервью принца Гарри государственному вещателю Великобритании BBC настолько всколыхнуло британцев, что журналистка Ребекка Инглиш решила пообщаться с инсайдерами из Букингемского дворца и рассказать, что его сотрудники думают по поводу интервью Сассекса.

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Об этом пишет Daily Mail.

В целом мнение сотрудников дворца было единодушным: они считают поведение принца газлайтингом.

Как известно, газлайтинг — это форма эмоциональной манипуляции, при которой агрессор психологически давит на жертву, запугивает, заставляет сомневаться в собственной адекватности, мыслях и чувствах.

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Гарри, конечно, потратил последние пять лет, чтобы убедить публику в том, что он и его жена Меган стали жертвами эмоционального насилия со стороны его близких и не очень близких родственников.

Действительно, другой говорит, что хотя они полностью не согласны со многим из того, что Гарри написал в своих мемуарах «Запасной», они также, что интересно, защищают его право говорить об этом.

«В конце концов это его „правда“. И когда он вспоминает свое детство, которым он его видит, имеет полное право говорить о том, что пережил», — говорят они.

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«Я по-прежнему считаю, что ради семьи — его семьи — он не должен был писать эту чертову книгу, но я также могу полностью согласиться с его решением сделать это», — вторят другие.

Но даже те, кто более благосклонно относится к делу Гарри, считают, что его последний судебный иск и, в частности, скандал на BBC, перешли все возможные границы.

Решение Гарри бороться с правительством своего отца в тех же судах, которые вершат правосудие от имени монарха, обернулось для принца не только финансовой и репутационной катастрофой. Это стало личной катастрофой, вбившей клин между ним и Чарльзом сильнее, чем любые мемуары с подлой изменой или обличающие телесериалы.

«Мне сказали, что монарх, по сути, слишком боялся разговаривать со своим сыном в течение последних трех лет, опасаясь, что сказанное им может быть использовано против Гарри и спровоцировать конституционный кризис», — сказал один из инсайдеров.

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Чарльзу также казалось особенно досадным, что близкие к принцу источники дошли до того, что предположили, что он мог снова увидеть своих внуков, если бы вмешался и восстановил постоянную охрану семьи в Великобритании.

Хотя король никогда не обвинял члена своей семьи в «эмоциональном шантаже», многие могли бы подумать, что это звучит именно так.

Теперь Гарри лично удвоил свои требования, дав понять, что, по его мнению, он не сможет «безопасно» вернуть свою семью в Великобританию, если его безопасность не будет тщательно изучена, и фактически обвинив тех, кто принимает участие в принятии решений, включая королевскую семью, в желании, чтобы «история повторилась».

Интервью с принцем Гарри. Фото ВВС

Последнее — явная и тревожная отсылка к смерти его покойной матери.

«Король Чарльз, возможно, не был идеальным отцом. Но он всегда будет любить своего сына, и я понимаю, что ему грустно из-за этого. Он видел своих внуков, принца Арчи и принцесса Лилибет, только дважды с тех пор, как они родились» , — сказал другой инсайдер.

«По мере того, как это дело затягивалось, королю становилось все сложнее поддерживать какие-то отношения со своим сыном, особенно учитывая, как часто просачивается информация [со стороны Сассексов]», — сообщил другой источник.

Вопрос, конечно, о том, что теперь делать отцу и сыну?

Гарри совершенно очевидно загнал себя в угол, драматично заявив, что его жизнь «поставлена на карту» и что он не считает безопасным привозить свою жену и семью в Великобританию в соответствии без «особых» полицейских мер, на которые он имеет право в США.

Если он будет придерживаться этой линии, а он будет явно придерживаться, учитывая его последние комментарии и трехлетнюю судебную тяжбу, это значит, что Гарри действительно никогда не сможет вернуть своих детей в Великобританию, не говоря уже о том, чтобы восстановить семейные отношения, которые были разрушены из-за его и Мегана резкого расставания с родней.

И он, конечно, не извинится перед членами своей семьи, которых, по его словам, он всегда считал заслуживающими лучшего отношения к себе.

Если Чарльз не совершит частную поездку в США, что маловероятно, учитывая его здоровье и огромную нагрузку, то, скорее всего, король больше никогда не увидит своих двух младших внуков.

Журналистка считает, что единственным вариантом для Гарри было бы протянуть неуклюжую оливковую ветвь мира и вернуться на какое-то важное семейное мероприятие (как он сделал на Платиновый юбилей покойной королевы — единственный раз, когда родившаяся в Калифорнии Лилибет встретилась со своим дедом).

«Они почти наверняка получили бы право на круглосуточную охрану полицит и официальную королевскую резиденцию для проживания в таких случаях. Но, насколько я знаю — неофициально, — семья уже прошла и это. Слишком много было сказано и сделано, чтобы они когда-то смогли простить и забыть», — резюмировала Ребекка Инглиш.

Также «ФАКТЫ» писали, какой удар потряс недавно и без того напряженные отношения между сыновьями короля Чарльза.

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