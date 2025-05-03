«Не знаю, сколько осталось жить моему отцу»: обиженный принц Гарри шокировал британцев

Пока принц Уильям и его жена Кейт празднуют 10-летие принцессы Шарлотты, Великобританию посетил и брат Уильяма, принц Гарри.



К сожалению, совсем не для того, чтобы поздравить племянницу, пишут СМИ.

ВІДЕО ДНЯ

Он приезжал для того, чтобы принять участие в суде, в который подал апелляцию о том, чтобы ему, а также его жене и детям назначили государственную охрану в то время, когда они будут находиться на территории Соединенного королевства.

Апелляцию Гарри проиграл, поэтому во время интервью государственному вещателю BBC зрители расценили его голос как «обиженный».



В интервью Гарри сказал несколько вещей, которые вторые сутки обсуждают все британцы: король не хочет общаться с младшим сыном, старший брат намерен лишить его всех титулов, а сам виновник даже не может приехать в родной дом, выпить чашку чая с любимыми людьми и обнять племянников.

«Я хотел бы примирения со своей семьей. Нет смысла продолжать борьбу, жизнь слишком коротка и дорога», — сказал герцог Сассекский, добавив, что после проигрыша в суде не видит возможности вернуть свою жену и детей в Великобританию.

РЕКЛАМА

Гарри не отрицает, что королевский двор мог вмешаться в рассмотрение его дела и таким образом отомстить ему и Меган.

Свое поражение в суде принц назвал «старой доброй шуткой истеблишмента».

Гарри заявил, что хотел бы увидеться с отцом, показать Арчи и Лилибет свою родину. И вообще он любит Великобританию «и всегда любил, несмотря на то, что сделали некоторые люди в этой стране». Но он не сможет это сделать, пока им не обеспечат надлежащую безопасность.

РЕКЛАМА

При этом младший сын короля Чарльза III уверен, что отец не будет разговаривать с ним на эту тему, не выслушает его «за» и «против», не поймет, не простит.

Хотя сам Гарри уже давно простил свою семью и готов к примирению. Его финальная фраза в интервью «Я не знаю, сколько еще осталось моему отцу» шокировала британцев.

Как сообщали СМИ, недавно очередной скандал разразился между принцем Гарри и принцем Уильямом — на должность генерального директора премии Earthshot назначили Джейсона Кнауфа. Кнауф — это бывший секретарь по связям с общественностью Гарри и Меган. В свое время он обвинил герцогиню Сассекскую в издевательствах над персоналом дворца.

РЕКЛАМА

346

Читайте нас в Facebook