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Шоу-бизнес

«Я просто умираю»: популярная певица поразила новой работой (фото, видео)

13:31 6 мая 2025
Певица Kola (Анастасия Прудиус)

Популярная певица Kola (Анастасия Прудиус), недавно рассказавшая о парижанах, поразила новой работой. Артистка выпустила песню «Блюз», которая, по ее словам, о том, что она переживает каждый день, пряча свои эмоции.

На странице в социальной сети Kola дополнила песню видео, на котором поет в костюме клоунессы.

Kola поет в костюме клоунессы

«Боже, я просто умираю с этого видео и своих контрастов, это иногда я в реальной жизни — то плачу, то смеюсь», — написала артистка.

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Клип на песню «Блюз» создал директор певицы Дима Габбанин. На видео Kola постепенно снимает с себя грим клоунессы, показывая настоящие чувства.

"Это иногда я в реальной жизни - то плачу то смеюсь", - призналась певица

«Как часто мы все носим маску окейности? — презентовала песню артистка. — Улыбаемся, когда больно. Шутим, когда устали. Говорим „все нормально“, хотя внутри — совсем иначе. Мне кажется, сегодня скрывать свои настоящие эмоции стало модно. Быть „в ресурсе“, быть „сильным“, быть „успешным“, когда это только картинка, это не ок. Я верю, что самые сильные — это те, кто могут честно сказать: мне сейчас тяжело. И снять свою маску. Хотя бы на несколько минут».

По словам певицы, ее песня о том, как важно оставаться собой. Поклонники отреагировали на новую работу в комментариях.

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«Редко бывает, чтобы клип так точно дополнял песню, — написали под видео. — Здесь визуал — не иллюстрация, а продолжение мысли. И он говорит даже громче слов».

«Кажется такая веселая песня, а когда прислушиваешься и смотришь уже сотый раз, то каждый раз открываешь для себя новые смыслы», — добавили поклонники свои размышления.

«Это не просто музыка — это честный разговор о внутреннем мире, о тишине, которая порой громче крика», — поделились впечатлениями.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что певица посвятила песню своему отцу.

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